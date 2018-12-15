Видеофакт: На матче Беларусь - Норвегия вместо официального гимна включили «Касіў Ясь канюшыну»
- 15.12.2018, 18:32
Что-то пошло не так.
Матч в рамках хоккейного турнира «MECA Hockey Games» проходил в норвежском городе Лёренскуге, передает «Белсат».
Перед игрой должен был прозвучать официальный гимн нашей страны, но что-то пошло не так. Вместо гимна включили культовую песню «Касіў Ясь канюшыну» в исполнении «Песняроў». Вся арена слушала ее стоя.
Вчера перед хоккейным матчем против сборной Норвегии вместо гимна Беларуси включили не совсем его: pic.twitter.com/8lnoKPfaRv— Русофобия в Беларуси (@real_phobia) 15 декабря 2018 г.
Кстати, Беларусь проиграла норвежцам со счетом 6: 1.