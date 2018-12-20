Трамп не подпишет бюджет, принятый Сенатом 20.12.2018, 23:17

Дональд Трамп

Об сообщил спикер Палаты представителей после встречи с президентом США.

Президент США Дональд Трамп не подпишет законопроект по бюджету, принятый Сенатом, сообщил в четверг журналистам спикер Палаты представителей Пол Райан после встречи с президентом США, передает «Голос Америки».

Райан, выступая перед Белым домом вместе с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти, сказал, что Трамп хочет, чтобы любая договоренность по бюджету предусматривала выделение средств на обеспечение пограничной безопасности.

Республиканцы в Палате представителей всерьез обеспокоены проблемой финансирования стены на границы, однако хотят предотвратить частичное закрытие правительства, подчеркнул Райан.

Напомним, крайний срок принятия бюджетного законопроекта наступает в полночь пятницы.