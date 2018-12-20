закрыть
20 декабря 2018, четверг, 23:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Трамп не подпишет бюджет, принятый Сенатом

  • 20.12.2018, 23:17
Дональд Трамп

Об сообщил спикер Палаты представителей после встречи с президентом США.

Президент США Дональд Трамп не подпишет законопроект по бюджету, принятый Сенатом, сообщил в четверг журналистам спикер Палаты представителей Пол Райан после встречи с президентом США, передает «Голос Америки».

Райан, выступая перед Белым домом вместе с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти, сказал, что Трамп хочет, чтобы любая договоренность по бюджету предусматривала выделение средств на обеспечение пограничной безопасности.

Республиканцы в Палате представителей всерьез обеспокоены проблемой финансирования стены на границы, однако хотят предотвратить частичное закрытие правительства, подчеркнул Райан.

Напомним, крайний срок принятия бюджетного законопроекта наступает в полночь пятницы.


популярное за неделю

Мнение

Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги
Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги Дмитрий Бондаренко
Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип