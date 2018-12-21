Известный мировой почтовый сервис объявил аукцион в поддержку «Хартии-97» 5 21.12.2018, 13:20

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Глава ProtonMail Анди Йен

ProtonMail проводит кампанию солидарности с Charter97.org.

ProtonMail – самый безопасный в мире почтовый сервис. Его создали молодые ученые из ЦЕРНа и Массачусетского технологического института. Это почтовый сервис, который обеспечивает автоматическое шифрование писем своих пользователей, поэтому ProtonMail может быть хорошим выбором для тех, кто находится в «зоне риска», у кого есть основания опасаться слежки и перехвата своей корреспонденции: гражданских активистов, независимых журналистов, правозащитников, политиков, экологов.

Узнав о блокировке в Беларуси сайта Charter97.org, руководство компании предложило свою помощь. Об этом в своем письме редактору сайта Наталье Радиной сообщил глава ProtonMail д-р Анди Йен.

В поддержку «Хартии-97» ProtonMail объявил аукцион на портале eBay на пожизненный аккаунт почтового сервиса. Все средства от аукциона будут переданы редакции сайта.

Кстати, такая форма поддержки – идеальный вариант для белорусских бизнесменов, которые опасаются оказывать прямую помощь сайту. Ваш аккаунт на ProtonMail никак не будет связан с «Хартией-97», а eBay не раскрывает сведений об участниках аукциона. Так что дерзайте, а мы будем вам искренне благодарны.

Кроме того, на сайте ProtonMail была опубликована статья о главном редакторе Charter97.org Наталье Радиной:

- Наталья Радина руководит новостным сайтом, который пользуется наибольшим доверием в Беларуси, но несмотря на это, она уже более семи лет не появлялась в стране. Радина руководитель и редактор «Хартии-97» - сайта, офис которого находится в Польше, там же, где она вынуждена жить в изгнании. Она не называет своего точного адреса в Польше, потому что ей все еще поступают угрозы жизни, исходящие от белорусского госаппарата, главой которого является Александр Лукашенко, известный также как «последний диктатор Европы».

Стремление честно и без оглядки освещать нарушения прав человека, коррупцию и преступления руководства Беларуси определяют жизненный путь Радиной. Этo принесло ей уважение коллег и награды, в том числе Международную премию за свободу прессы за 2011 год от Комитета защиты журналистов. Это же вызывает гнев режима Лукашенко, подвергает ее жизнь опасности и вынуждает жить за пределами родной страны.

Наталья Радина была вынуждена бежать из Беларуси после неоднозначных президентских выборов 2010 года. Лукашенко к тому времени уже сосредоточил в своих руках огромную власть, взяв под свой контроль телевидение, радио и газеты, но перед выборами его госаппарат был готов и на более жесткие меры. 19 декабря 2010 года Лукашенко был переизбран на свой четвертый президентский срок во время выборов, которые эксперты называют фарсом. В день выборов милиционеры избили и арестовали нескольких соперников кандидата в президенты Лукашенко. Вскоре Лукашенко занялся своими критиками: государственная служба безопасности, которая в Беларуси сохранила советское название «КГБ», арестовала активистов, политических оппонентов и журналистов, включая Радину.

«Меня арестовали в редакции в тот момент, когда я писала про использование грубой силы против мирных демонстрантов. Арестовали всех журналистов и волонтеров, которые были в редакции. Всех их посадили на 15 суток в тюрьму, где на них оказывали давление и запугивали», - сказала Радина.

КГБ удерживал Радину в тюрьме около двух месяцев. В соседних камерах сидели бывшие кандидаты в президенты и их команды. Жестокое обращение носило системный характер: мужчин избивали и оставляли без одежды холодной белорусской зимой; женщин содержали в промерзших камерах, с ними обращались как со скотом.

«Они пытались сломить нашу волю и достоинство», - говорит Радина. Ее содержали в полной изоляции в кaмере без туалета. Потребление воды было ограничено. «Тюремщики признавали, что они это делали для того, чтобы я никогда не смогла иметь детей», - говорит она.

Целью было заставить тех, кто сидит в тюрьме, доносить на других. Она отказалась. Через два месяца ее выпустили из тюрьмы, но ее кошмар на этом не закончился. Режим Лукашенко предъявил ей обвинения по четырем статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Ей грозил пятнадцатилетний тюремный срок.

У Радиной были причины опасаться, что госаппарат так или иначе сделает так, чтобы она замолчала. За несколько месяцев до президентских выборов, 3 сентября 2010 года сооснователь «Хартии-97», ее руководитель и друг Радиной Олег Бебенин был найден повешенным у себя на даче под Минском. Бебенин давно был мишенью для Лукашенко и его приспешников. В 1997 году неизвестные лица похитили его и инсценировали его расстрел. После скоропалительного расследования повешения власти пришли к выводу, что это было самоубийство. Радина не согласна с таким выводом. Она указывает на тот факт, что у Бебенина были гематомы на теле, что означало борьбу.

«Я уверена, что когда изменится ситуация, будет проведено надлежащее расследование и мы узнаем, кто убил нашего друга», - говорит Наталья Радина.

Но даже страх за свою жизнь не смог заставить ее уехать из Беларуси. Она покинула страну только после того, как КГБ стал направлять «кураторов» в редакции независимых СМИ, что сделало настоящую журналистику невозможной.

«Я не могла принять такой сценарий», - говорит Радина. «Через два месяца после того, как меня выпустили из тюрьмы с обязательством не покидать пределы страны, я сбежала из Беларуси накануне моего суда. Я не хотела работать на коротком поводке у спецслужб».

После бегства в Польшу Радина и «Хартия-97» продолжают говорить правду о действиях властей и достоверно освещать злоупотребления, совершаемые руководством Беларуси. А это, зачастую, нелегко. 24 января этого года белорусские власти заблокировали доступ к сайту Charter97.org. На сегодняшний день, сайт доступен из Беларуси через сервисы VPN, такие как ProtonVPN. Перед тем как власти начали кибер-блокаду, у сайта было, по данным Радиной, около двух с половиной миллионов уникальных посетителей в месяц. Цензура властей снизила это количество до одного миллииона, но, тем не менее, сайт остается самым популярным независимым сайтом Беларуси.

«Белорусы активно используют VPN, TOR, анонимайзеры для обхода блокировки сайта Charter97.org, что является доказательством того, что белорусы не верят пропаганде диктатора и хотят получать свободную информацию», - говорит Радина.

Несмотря на чрезвычайную важность миссии «Хартии-97», сайт переживает тяжелые времена. В Восточной Европе и постсоветских странах значительно сократился доступ к финансовой помощи для независимых интернет-СМИ.

«Сегодня, из-за резкого снижения финансирования само существование сайта «Хартия-97» под угрозой», - говорит она. Радина обещает не сдаваться.

Разговаривая с нами по скайпу из маленькой квартирки в Польше (стране, которая так близко к дому, в который она не может вернуться) Радина дала ясно понять, что несмотря на угрозы жизни, тюремное заключение, потерю друзей, изгнание из родной страны, она продолжит постоянное стремление к правде.

«Это очень важно, что команда «Хартии-97» смогла выжить. Мы не предали нашу совесть, и мы не сломались», - говорит она. «Мы сохранили верность нашим идеалам. Это дорогого стоит».

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Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com