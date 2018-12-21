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В Бресте поданы документы на регистрацию группы по проведению городского референдума

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  • 21.12.2018, 18:03

Жители Брестского района намерены через референдум запретить строительство и эксплуатацию аккумуляторного завода.

Противники строительства аккумуляторного завода 21 декабря подали в Брестский райисполком заявление о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума в Брестском районе. Об этом «Брестской газете» сообщила председатель инициативной группы Ирина Силицкая. К заявлению прилагались: список инициативной группы, список участников собрания 16 декабря, заявления от каждого члена инициативной группы о согласии на участие в ее работе.

В заявлении активисты также просят зарегистрировать вопрос, который будет выноситься на местный референдум: «Запретить любую деятельность, связанную со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории Брестского района?»

В инициативную группу вошло 32 жителя Брестского района. На рассмотрение данного заявления у Брестского райисполкома в соответствии с Избирательным кодексом будет 30 дней.

По законодательству местные референдумы назначаются соответствующими местными представительными органами («советом депутатов») по своей инициативе либо по предложению не менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории. Инициативная группа при проведении местного референдума в районе должна включать не менее 20 человек.

Примечательно, что до сих пор местные референдумы в Беларуси не проводились, были только республиканские.


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