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Как не переесть на Новый год: советы диетолога

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  • 22.12.2018, 12:33

Известный диетолог поделилась секретами.

Съесть рыбу, мясо или салат Оливье? Или все вместе и побольше, как всегда в новогоднюю ночь? Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала segodnya.ua, что лучше есть, чтобы было вкусно и не лопнуть от переедания за праздничным столом.

"Есть несколько причин переедания на Новый год. Первое – это стрессы перед праздником, голодание и бесконтрольное употребление блюд, которые представлены за столом", – говорит Галина.

Специалист по питанию дала следующие советы:

Не садитесь за новогодний стол голодными;

Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Алкоголь увеличивает аппетит и притупляет контроль за процессом насыщения, и человек съедает намного больше;

Выбирайте не больше 3-4 праздничных блюд и не старайтесь попробовать абсолютно все;

Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам. Они хорошо насыщают и предотвращают переедание;

Мясо и рыбу комбинируйте с овощами – это лучший вариант;

Не ешьте фрукты и сладости сразу после основных блюд. Это может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею;

Из напитков отдайте предпочтение негазированной воде, свежевыжатым сокам и несладким компотам;

Перед праздничным вечером следует обязательно расслабиться, отдохнуть и хорошо выспаться.

"За праздничным столом не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем. Больше общайтесь, танцуйте и радуйтесь, чтобы праздник ни в коем случае не навредил вашему здоровью, а принес только пользу", – советует Галина Незговорова.


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