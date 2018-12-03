Amazon смогла обогнать Microsoft и Apple по капитализации 3.12.2018, 23:01

В тройке самых дорогих компаний мира временно сменился лидер.

На торгах в понедельник Amazon по капитализации обошла Microsoft и Apple. Акции компании Джеффа Безоса на бирже NASDAQ подскочили на 4,7%, до $1778,34, капитализация компании превысила $865 млрд. Затем капитализация сократилась до $864,4 млрд, а капитализация Apple в этот момент составила $864,8 млрд, передает РБК.

Третью строчку занимает Microsoft, рыночная стоимость компании была на уровне $859 млрд.

При этом в минувшую пятницу производитель iPhone впервые за восемь лет уступил по капитализации Microsoft.

Как пишет Reuters, ценные бумаги промышленных и ИТ-компаний в понедельник растут на фоне снижения накала торговой войны между Китаем и США. Главы двух стран,Си Цзиньпин и Дональд Трамп, договорились в трехмесячный срок урегулировать торговые претензии между двумя странами и не вводить за этот срок новых пошлин.

Трамп также сообщил, что Пекин согласился снизить тарифы на произведенные в США автомобили.

Apple в августе этого года стала первой публичной компанией США, чья капитализация превысила $1 трлн, но с тех пор ее рыночная стоимость снизилась на фоне опасений инвесторов падения спроса на новые модели iPhone, главного продукта компании.