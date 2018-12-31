Николай Статкевич: В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан 5 31.12.2018, 17:47

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У белорусов 500 лет партизанской традиции.

Об этом в интервью украинскому телеканалу «Прямий» заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

У лидера белорусской оппозиции спросили: сколько времени осталось у Лукашенко до процесса полного поглощения Беларуси Россией? И будет ли это происходить по украинскому сценарию (имееется в виду военному) или это будет что-то другое?

- Я не считаю, что Беларусь будет поглощена. Потому что к Лукашенко у нашего народа самая распространенная эмоция, в первую очередь среди его бывшего электората, это ненависть. Так вот, даже если ненавидимый народом диктатор попробует получить очередные дотации, очередную дозу наркотика для поддержания своего экономического колхоза путем сдачи реального суверенитета, то это только ускорит его конец.

По социологическим опросам, миллион белорусов готовы с оружием защищать свою страну. Мы не позволим этому человеку, который 20 лет по частям продавал нашу независимость, завершить этот процесс целиком. В конце концов, у нас 500-летняя традиция партизанских войн. Тут второго Крыма не будет - будет второй Афганистан.

Да, Лукашенко продавал нас частями. Он продал наш язык, культуру, историю, телевизионное пространство, стратегические позиции в экономике. Но понимаете, в 90-х годах, когда только 27 процентов белорусов поддерживали независимость - ужасная цифра - так вот тогда, когда она начал заключать «союзное государство», десятки тысяч людей выходили на улицу. Были очень жесткие столкновения с милицией, десятки и сотни раненых. Мы тогда заставили его остановиться. А сейчас 90-95 процентов людей хотят быть независимыми. У них пока еще мало надежд на демократию, волна социального и политического протеста только нарастает. Но как только мы увидим реальную опасность, то сотни тысяч людей выйдут на улицу, - заявил Николай Статкевич.