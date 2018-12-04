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Топ-3 горнолыжных курорта Украины

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  • 4.12.2018, 18:25
  • 1,640
Фото: bukovel.com

Цены в 2018 году.

Горнолыжные курорты в Украине располагаются в прикарпатском районе и на Закарпатье. Сезон 2018/2019 уже открыли. Куда поехать покататься на лыжах или сноуборде, и сколько будет стоить отдых на Украинских курортах в материале kорреспондент.net.

Буковель

Самым развитым, популярным и дорогим курортом является Буковель. Здесь можно остановиться в коттеджах от 550 гривен (20 долларов) за двоих. Можно снять и весь дом, некоторые обходятся в 6 тысяч гривен (214 долларов). Не дешевым является и питания в местных ресторанчиках. Средний чек за ужин на двоих 1000 гривен (36 долларов).

Прокат снаряжения на Буковели стартует от 130 гривен (5 долларов). Услуги инструктора обойдутся в 1000 гривен за два часа. Кроме того, придется заплатить за один проезд для взрослого на подъемнике 290-375 гривен.

Здесь развита инфраструктура, есть хоккейное поле, сноупарк, спа комплексы, прокат снегоходов и т.д.

Красия

Курорт Красия славится самой длинной горнолыжной трассой в Украине. Здесь цены немного ниже, но и дополнительных развлечений меньше.

Жилье в домиках возле склона или в гостиницах обойдется в 400-1600 ($14-57) гривен за ночь на двоих. У местных жителей можно найти комнаты дешевле.

В местных отелях и ресторанах можно покушать от 200 грн. На вершину здесь поднимают за 250-300 гривен в обычные и в праздничные дни. Инструктор обойдется в 500 грн за урок, а снаряжение – 100 грн за комплект.

Изки

Наименее "раскрученным" и бюджетным является курорт Изки. Он достаточно молод, но активно развивается и набирает популярность среди лыжников.

Цена за жилье здесь стартует от 200 грн ($7) у местных жителей. Также можно для двоих на сутки снять апартаменты или номер в отеле за 1500 грн ($53).

Местные заведения предлагают блюда Закарпатской кухни. Цены на еду средние, ужин на двоих обойдется в 400-800 грн.

Подъем на вершину за одного взрослого стоит в 50 гривен в будни и 70 гривен в праздничные дни. Комплект снаряжения на прокат "просит за себя" от 100 гривен.

В конце ноября Карпаты засыпало снегом. На горе Плай утром насыпало 5 сантиметров, а на снеголавинном посте Драгобрат - 22 сантиметров снежного покрова.


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