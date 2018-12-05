«Полмиллиона недовольных беларусов — это же целая армия!» 6 5.12.2018, 16:31

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Байнет отреагировал на создание «тунеядской» базы.

В Беларуси с 1 декабря запустили базу данных «тунеядцев» — трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Таких в стране насчитали аж 500 тысяч человек — еще больше, чем с момента начала борьбы с «тунеядcтвом», пишет udf.by.

Вот что пишут на этот счет в соцсетях и на форумах.