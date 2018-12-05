«Полмиллиона недовольных беларусов — это же целая армия!»6
- 5.12.2018, 16:31
- 3,127
Байнет отреагировал на создание «тунеядской» базы.
В Беларуси с 1 декабря запустили базу данных «тунеядцев» — трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Таких в стране насчитали аж 500 тысяч человек — еще больше, чем с момента начала борьбы с «тунеядcтвом», пишет udf.by.
Вот что пишут на этот счет в соцсетях и на форумах.
В базу тунеядцев внесли около 500 тысяч человек— Promise.by (@PromiseBy) 3 декабря 2018 г.
1. То ли Олег Токун лукавил, говоря про 250 тысяч в феврале.
2. То ли местные органы власти по традиции постарались перед "столицей" и накрутили число тунеядцев в два раза.
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/WZnixfFZYN
С момента выхода первого Декрета «о тунеядцах», в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население - на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, И только тунеядцев в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – около 500 тысяч.— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 3 декабря 2018 г.
Твоё лицо, когда официальная безработица 1,5%, а ты намутил базу на 500 тыщ дармоедов, при работоспособном населении около 5 млн. pic.twitter.com/SuLmSfw6bL— De Nis (@vasilkov) 3 декабря 2018 г.
Организации уволили за 10 месяцев нынешнего года чуть больше 612 тысяч работников. При этом трудоустроили предприятия за этот период на 32,7 тысячи человек меньше.— ★★★★☆ (@dreamfa11) 3 декабря 2018 г.
НУЖНО БОЛЬШЕ ТУНЕЯДЦЕВ!
Проверить тунеядец ли ты забесплатно и без логина-пароля - легко! Посмотри в свою жировку - и вуаля— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 3 декабря 2018 г.
Странно конечно, но как только власти Беларуси ввели регистрацию комментаторов, так сразу стало известно количество дармаедов.— Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 3 декабря 2018 г.
...4. Проверяться на такой сайт полезут только тунеядцы. Ведь зачем это работающему? Он и так про себя знает— UDF.BY (@_belarus) 4 декабря 2018 г.
5. Ждешь пару месяцев
6. Вуаля! У тебя готовая база тунеядцев! 😃https://t.co/zzg3unA4la
Ну как там на дорогах в офисы?— Ivan Radziankou (@Veterrr) 4 декабря 2018 г.
А ведь 500 тысяч белорусов в такую погоду просто никуда не поедут!
В базу тунеядцев Беларуси внесли 500 тысяч человек. Только вдумайтесь в это число! В Исландии всего проживает 330 тысяч... Полмиллиона недовольных беларусов — это же целая армия! Её хватит, чтобы устроить революцию и захватить власть. Как минимум в Исландии.— Миша Ильин (@m_for_mixacb) 2 декабря 2018 г.
О— ★★★★☆ (@dreamfa11) 3 декабря 2018 г.
Б
Ъ
Е
Д
И
Н
Я
Й
Т У Н Е Я Д Ц Ы
Е
С
Ь
Лукашенко наградил медалью «За трудовые заслуги» депутата, разработавшую декрет о «тунеядцах».— Чай з варэннем (@belteanews) 29 ноября 2018 г.
«Разве труд — это наказание?Все направлено только на содействие и повышение мотивации человека к легальному труду» — утверждает онаhttps://t.co/NKzppMdA8k pic.twitter.com/Sc3INBDhnr
3 декабря 2018 г.
С 1 января "тунеядцы" будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с ноября 2019 года - 100% всех коммунальных услугhttps://t.co/oJGwpLG3Zu pic.twitter.com/SZbCCYpJTN— Чай з варэннем (@belteanews) 22 ноября 2018 г.
почему дармоедов не чипируют, айцікраіна мы ці не— змоўклі птушак галасы (@daphnis_nerii) 4 декабря 2018 г.
Я достаю и пароль и логин— Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) 2 декабря 2018 г.
От базы данных новенькой.
Смотрите, завидуйте, я - гражданин,
Не занятый в экономике!https://t.co/ZAU9BveUAB