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Неурожай: Беларуси придется закупить до 700 тысяч тонн зерна

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  • 5.12.2018, 17:29

«Битва за урожай» проиграна?

Беларусь в 2019 году может закупить до 700 тыс. тонн зерна по импорту для нужд животноводства в связи с недобором собственного урожая.

"Мы недополучили 1,8 млн тонн зерна к уровню прошлого года", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун журналистам в среду в Минске, сообщает "Интерфакс".

Как уточнил замминистра, потребность в импорте зерна будут испытывать главным образом предприятия птицеводческой и свиноводческой отраслей.

"По их данным, около 1 млн тонн (потребность в дополнительных закупках зерна - прим.). Но с учетом наличия госрезерва, и мы из него выделяем, в районе 600-700 тыс. тонн (необходимо импортировать - прим.)", - сказал В.Гракун.

Поставщики будут определены по итогам конкурсов. При этом представитель Минсельхозпрода не исключил, что они могут быть проведены централизованно облисполкомами.

Замминистра отметил, что необходимости в импорте продовольственного зерна не будет. "Мы полностью обеспечены продовольственным зерном. Все будут обеспечены и мукой, и крупой, и хлебобулочными изделиями", - подчеркнул он.

Как сообщалось, первоначально в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси валовой сбор зерна планировался на уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн.

В то же время, засуха в мае и июне текущего года, а также сложные условия для уборки во второй половине июля привели к существенному недобору зерна.

По данным Минсельхозпрода, сбор зерна с учетом кукурузы в текущем году составил всего 6,7 млн тонн.


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