Евгений Афнагель: Воюем дальше! 43 5.12.2018, 18:29

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Евгений Афнагель

Координатор «Европейской Беларуси» вышел на свободу.

Об этом Евгений Афнагель сообщил сайту Сharter97.org. Оппозиционный политик рассказал все подробности провокации, которая была совершена против него.

- Примерно в 13.30 мы с моей женой поехали в Колодищи купить кое-какие стройматериалы для дома.

На выезде из склада нас остановили ГАИшники вместе с сотрудниками уголовного розыска. Нам перекрыли дорогу, сразу подъехала машина с сотрудниками УгРо. Они сразу начали видеосъемку, полезли в машину.

Жену посадили в отдельный автомобиль, меня во второй. Я успел коротко написать о задержании. Меня сразу предупредили, что меня обвиняют в хищении, это грозит уголовным наказанием. Сказали, что жену я не скоро увижу.

Меня доставили в Боровлянский отдел милиции вместе с заведующим складом, где я покупал стройматериалы. Пока мы ехали, ему прямым текстом говорили, что ты должен написать заявление о хищении, иначе проблемы будут у тебя.

Я не знаю, написал ли он заявление, но в Боровлянском отделе милиции у меня сразу забрали телефон, составили протокол по административному делу, где у меня взяли объяснения.

После этого я просто сидел в комнате, где меня три часа снимали на камеру. Три часа, переодически меняя аккумуляторные батарейки в камере, сотрудник милиции меня снимал.

После долгих телефонных переговоров появился участковый, который составлял протокол. Он заявил, что мой статус изменен на «статус свидетеля» по этому делу. Сейчас я нахожусь на свободе.

- Как вы думаете, зачем власти пошли на такую провокацию?

- Я бы хотел поблагодарить независимых журналистов, которые распространили информацию обо мне в СМИ. Сразу было видно, что милиционеры очень занервничали, когда узнали об огласке дела. Думаю, что это очень повлияло.

События последней недели, я имею в виду появление «тунеядской» базы, ограничения в интернете, спровоцировали небывалую активность людей, которая пока проявляется в соцсетях и интернете.

Власти понимают, что в ближайшее время эта активность может выплеснуться на улицы. Они понимают, что перед этими событиями нужно нейтрализовать тех активистов оппозиции, которых они знают, с кем они сталкивались ранее.

Повлияло еще то, что сотрудники УгРо думали, что стоимость купленных мной стройматериалов «тянет» на уголовную ответственность, а не административную.

Но когда они уточнили стоимость, то увидели, что это никакое не уголовное дело. Возможно, они подумали, что ради административного дела не стоит все это начинать.

Отмечу, что эта история никак на меня не повлияла. Воюем дальше.