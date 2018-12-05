Пять часов с министром: чего добились протестующие против аккумуляторного завода под Брестом 1 5.12.2018, 21:03

Андрей Худык

На встречу с четырьмя активистами пришли 26 чиновников.

Более 5 часов провели активисты, протестующие против строительства аккумуляторного завода под Брестом, с министром природы и охраны окружающей среды Андреем Худыком, передает «Радыё Свабода».

Активисты передали ему 800 страниц материалов и попросили ответить на 93 вопроса.

Коротко об итогах встречи:

Продолжится ли строительство аккумуляторного завода, будет определено по результатам повторной экологической экспертизы. Их протестующим сообщат 15-16 декабря;

До этого времени акции протеста в центре Бреста продолжатся;

Протестующим пообещали еще одну встречу с министром.

Протестующих представляли 4 человека, со стороны властей на встречу пришло 26 чиновников.

Главным итогом встречи, по мнению блогера Александра Кабанова, стало соглашение о встрече с министром еще раз, после того как станут известны результаты второй государственной экспертизы. Если же результаты экспертизы будут «положительными для строителей», то стройка продолжится.

Протестующих против завода удивили документы, которыми оперируют представители министерства. Они пользуются документами 1970-80-х годов, сказал Кабанов.

Активисты же представили разработки преимущественно 2015 года. По словам Кабанова, чиновники упрекнули протестующих, что те взяли документы из интернета.

Спорным стало положение о количестве свинца в аккумуляторах. По словам Кабанова, завод планирует выпускать 2 млн аккумуляторов в год. В каждом аккумуляторе будет примерно 9 кг свинца. Таким образом, за год нужно будет переработать как минимум 18 тысяч тонн свинца. Согласно же проекту, сказал Кабанов, мощность завода - 13 тысяч тонн.

«Как государственные чиновники думают выходить из этого положения, они нам не сказали», - заявил Кабанов.

Провести стрим со встречи Кабанову- запретили. Все средства связи протестующих попросили оставить на входе.