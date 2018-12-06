Шуневич: Идея с извинениями памятнику городовому – моя 31 6.12.2018, 11:55

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Игорь Шуневич

Глава МВД признался, что приказал записать видеоролик.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил, кто придумал снять ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому в Минске, сообщает tut.by.

— Моя идея, — так ответил Игорь Шуневич на вопрос журналиста о том, кто придумал снять ролик про подростка, извиняющегося перед памятником.

— А зачем? — уточнил журналист.

— Затем.

— Вам не кажется это странным?

— Нет, если бы это было странным, я бы этого не делал, я адекватный человек.

Комментируя ролик, министр сказал:

— Парень принял адекватное решение. По закону он не нес ответственность, он нес моральную ответственность. Закон к нему не применялся, не путайте Гоголя с Гегелем, — посоветовал министр журналистам.

При этом министр назвал «очередной глупостью» сообщения о том, что пресс-секретарь МВД Евгений Евчар был уволен из-за ролика про подростка и «городового».

— Это выдумка, он ушел по выслуге лет, дослужил и ушел на гражданку.

Флешмобы у памятника городовому в Минске начались после того, как появилось видео с подростком, который ударил ладонью по «лицу» скульптуру городового. Парня задержала милиция, на него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), а кроме того, записали на видео его извинения перед МВД и скульптурой.

Однако позже административное дело в отношении 16-летнего Арсения было прекращено — комиссия по делам несовершеннолетних решила, что в действиях подростка нет состава правонарушения.