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Как поспорили Путин и Лукашенко

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  • 7.12.2018, 9:54
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СМИ – о газовом споре в Санкт-Петербурге.

Пикировка между Лукашенко и Путиным на заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге стала одной из центральных тем в белорусских и российских СМИ. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».

Впервые на экранах

Юрий Дракохруст в своей статье «Газавая атака» Аляксандра Лукашэнкі» на tut.by констатирует, что это было едва ли не первое прямое столкновение между двумя правителями в режиме онлайн.

— Бывала, што прапагандысты абодвух бакоў не выбіралі слоў, здаралася, што Лукашэнка выказваўся вельмі рэзка на адрас саюзьніка на нарадах, сустрэчах з народам ці ў інтэрвію. Але прамога сутыкненьня раней не здаралася.

Юрий Дракохруст предполагает, что нелогичный на первый взгляд выпад Лукашенко по газовому вопросу можно объяснить попыткой решить таким образом проблему налогового маневра:

— Ладзячы скандал па пытаньні газавых цэнаў, Лукашэнка на самой справе дамагаўся саступак па кампэнсацыі за падатковы манэўр. І Пуцін можа прадэманстраваць абсалютную непахіснасьць па пытаньні, які стаў прадметам спрэчкі. А па манэўру можа ж і саступіць. Публічна пра манэўр Лукашэнкі нічога ж не казаў, ніякіх прэтэнзій не прад’яўляў.

Газета «Наша Ніва» также делает акцент на публичной претензии Лукашенко к российской стороне. Издание приводит цитаты наиболее напряженных моментов дискуссии, в том числе и упреки о том, что «вроде бы и воевали вместе, а Беларусь имеет условия хуже, чем Германия».

Точки над «і»

Российское бизнес-издание РБК сообщает, что после встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным, «чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год».

По словам Лукашенко, 10–11 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак обсудит проблемные вопросы по налоговому маневру с белорусским коллегой Игорем Ляшенко, эти вопросы также рассмотрят 13 декабря на заседании союзного Совета министров под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«И был прощен»

— Лукашенко в очередной раз спровоцировал публичную дискуссию по поводу цен на российский газ. Он считает, что она слишком высока для его страны, и это губит интеграцию. Так не далеко и до развала «cоюза» с Россией, аргументировал Лукашенко. Но потом извинился перед Владимиром Путиным и был, похоже, прощен, — описывает события 6 декабря в Санкт-Петербурге Газета.ru.


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