Филиппины отказались покупать российские вертолеты 7 8.12.2018, 8:17

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Фото: Airspot.ru

Манила предпочла американские вертолеты Black Hawk опасаясь санкций за приобретение Ми-171.

Филиппины отказались от покупки российских вертолетов и закупят у американской компании Sikorsky Aircraft Corp 16 тактических многоцелевых вертолетов типа Black Hawk на сумму 240 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Филиппин Дельфина Лорензаны.

По словам министра, контракт на приобретение 16 американских вертолетов Black Hawk будет подписан в начале следующего года, несмотря на то, что россияне предложили более низкую цену.

"Но им очень сложно заплатить из-за санкций США", − подчеркнул Лорензана.

Отмечается, что изначально Филиппины планировали закупить 16 вертолетов Bell 412 у Канады, но сделка сорвалась после после опасений Оттавы, техника может быть использована для борьбы с повстанцами.

Позднее рассматривались варианты покупки российских Ми-171, американских Black Hawk, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.

Ранее Индонезия заявила об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 из-за возможных американских санкций.

Закон О противодействии противникам Америки(CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка, был принят в 2017 году.

В августе 2018 года Вашингтон расширил санкционный список на основании закона CAATSA, внеся в него 27 физических лиц и шесть юридических лиц из РФ.

Кроме того, ограничительные меры были введены против сотрудников Минобороны Китая из-за покупки российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Москва критично отнеслись к новым мерам Вашингтона и предупредила об опасности глобальной стабильности, которую США "бездумно раскачивают".