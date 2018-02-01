Будьте реалистами, требуйте невозможного!11
- Евгений Липкович
- 1.02.2018, 13:11
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Историю не остановить.
«Будьте реалистами, требуйте невозможного!». Этот восхитительный лозунг, ошибочно приписываемый Че Геваре (этот международный террорист не додумался бы до такого) появился над студенческим баррикадами в Париже. Весной 1968 года его выкрикнули Жан Довинью (социолог) и Мишель Лерис (поэт).
Радикальные студенческие выступления превратились в демонстрации, массовые беспорядки, всеобщую десятимиллионную забастовку и, в итоге, смену правительства и отставку президента Шарля Де Голля.
События во Франции подняли волну, которая докатилась до Варшавы и Праги. В Польше и Чехословакии тоже требовали невозможного - «социализма с человеческим лицом». Варшаве удалось разобраться местными силами, в Чехословакию Варшавский договор ввел танки. Чтоб в Праге больше не требовали невозможного, забыли об этом навсегда.
На гусеницы намотали мечту о свободе.
13 декабря 1981 года в Польше ввели военное положение, чтобы остановить независимый профсоюз «Солидарность». Лидеры профсоюза были реалистами и тоже требовали невозможного для тогдашней коммунистической Польши: свободных выборов.
Историю не остановить никаким танками: сейчас Польша, Чехия и Словакия – свободные европейские страны, члены ЕС, и Варшавского договора не существует.
Есть ли в Беларуси реалисты, которые требуют невозможного - смены режима, свободы, открытости, толерантности?
Конечно, все знают их.
Поэтому я читаю «Хартию», которая изо всех сил приближает невозможное.
Евгений Липкович, Фейсбук