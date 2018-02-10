«Investigative Journalism»: Лукашенко продолжает уничтожать независимую прессу 11 10.02.2018, 14:29

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Mеждународный проект по защите свободы слова Investigative Journalism пишет о блокировке Charter97.org.

24 января один из старейших белорусских независимых сайтов «Хартия’97» был заблокирован по решению Министерства информации. При этом главный редактор сайта Наталья Радина подчеркивает: репрессии в отношении оппозиционного СМИ начались практически с первых дней его создания, почти 20 лет назад, пишет «Investigative Journalism».

«В 1997 года по примеру Чехословацкой Хартии-77 в Беларуси была создана правозащитная инициатива «Хартия’97». Изначально это была декларация, которую подписали более ста самых известных людей страны: представители политической, культурной и правозащитной элит. В документе отмечалось, что страна скатывается к диктатуре, и провозглашалось намерение подписавших бороться за права человека и демократию. Эту декларацию подписали более 100 000 белорусов: люди собирали подписи на улицах, подписывали документ, приходя в редакции независимых газет. В 1998 году журналист Олег Бебенин основал одноименный сайт – «Хартия’97», – рассказывает Наталья.

По словам Натальи Радиной, белорусские спецслужбы с самого начала принялись запугивать журналистов, сотрудничавших с «Хартией».

«Людям прямым текстом говорили, что, если они будут продолжать писать на наш сайт, у них начнутся проблемы. Что касается бизнеса, то, после похищения финансировавшего оппозицию предпринимателя Анатолия Красовского в 1999 году, бизнесмены просто боялись помогать каким-либо оппозиционным инициативам. Нам очень трудно было найти помещение, арендодатели постоянно отказывали в аренде, приходилось работать на частных квартирах. При этом мы понимали, что постоянно находимся под наблюдением. Но до 2010 года мы хотя бы могли работать в Беларуси», – рассказывает редактор.

Накануне президентских выборов 2010 года власть принялась основательно зачищать любые проявления оппозиционной активности. Коснулась эта тенденция и «Хартии» – особенно учитывая, что ее основатель Олег Бебенин стал одним из руководителей избирательного штаба одного из кандидатов в президенты, Андрея Санникова.

«Вообще наступление на свободу слова Лукашенко начал с телеканалов, сразу же поставив телевидение под свой контроль и ликвидировав независимые передачи. Затем, в 1996 году он закрыл единственную независимую радиостанцию в стране и переключился на газеты. К 2004 году пространство в сфере печати было почти зачищено. Потом Лукашенко заметил, что Интернет также имеет большое влияние на сознание людей. В итоге в 2010 году в отношении наших журналистов было возбуждено четыре уголовных дела в течение года. В редакции стали постоянно проводить обыски, а 3 сентября того же года убили Олега Бебенина. Лично я ни капли не сомневаюсь, что это было убийство, но европейские страны, к сожалению, тогда замяли это дело из-за своих конъюнктурных интересов, поскольку именно тогда шли оживленные переговоры Лукашенко с ЕС», – вспоминает Наталья.

Белорусские власти объявили смерть Бебенина «самоубийством». Затем, после разгона многотысячной акции протеста, последовавшей по итогам президентских выборов 19 декабря 2010 года, были арестованы все оппозиционные кандидаты в президенты, активисты и оппозиционные журналисты – включая Наталью Радину. Так редактор «Хартии» оказалась в тюрьме КГБ.

«Меня обвинили в организации массовых беспорядков – статья, по которой грозило 15 лет лишения свободы. Условия там были ужасные. Во-первых, меня содержали в полной изоляции: никаких писем, газет, адвокатов, связей с родственниками, перенаселенная камера, в которой приходилось спать на деревянных досках на полу. В камере было очень холодно, не было горячей воды, и меня сознательно не выпускали в туалет. Поэтому я перестала пить воду, из-за чего в итоге начались серьезные проблемы со здоровьем. Допросы проводились с утра до ночи, часто после отбоя. Меня, в частности, допрашивал нынешний министр внутренний дел Беларуси Игорь Шуневич – тогда он работал в КГБ. Проводил допросы и лично начальник тюрьмы, который угрожал, что у меня никогда не будет детей (как итог их издевательств с туалетом). Они постоянно заставляли меня подписать бумагу о сотрудничестве с КГБ. Я наотрез отказалась, но знаю, что с многих они в конце концов выбили такую бумагу», – делится воспоминаниями Натальи.

Радина провела в тюрьме почти два месяца, после чего ее отпустили под подписку о невыезде.

«Евросоюз угрожал Лукашенко введением экономических санкций, и тогда он начал понемногу отпускать самых известных политиков и журналистов. Однако уголовные дела в отношении нас не закрыли. В ожидании суда мне запретили жить в Минске и «сослали» в город моих родителей – Кобрин в Брестской области. Они так и не вернули мне паспорт, и он по сей день остается в тюрьме КГБ», – сообщила Наталья.

Два месяца журналист провела в Кобрине – под надзором милиции и КГБ.

«Я пыталась продолжать работу, но каждый раз, когда я рассказывала, что происходило в тюрьме, и призывала Запад добиваться освобождения остальных политзаключенных, меня забирали в КГБ и вновь угрожали вернуть под стражу», – вспоминает она.

Поняв, что избавиться от постоянного давления не получится, Наталья решила бежать. Единственной страной, куда можно было въехать без паспорта, оказалась Россия. Наталье Радиной крупно повезло – именно в тот период разгорелся личный конфликт Кремля и Лукашенко. По центральным российским каналам транслировался фильм про белорусского диктатора «Крестный батька», и российские власти в тот момент не решались выдавать оппозиционеров Лукашенко.

«В любом случае, это было очень тяжело. Неделю перед этим мне приходилось прятаться на территории Беларуси, выбросив телефон и отключив любую связь. Больше четырех месяцев мне пришлось провести в Москве, потому что оказалось, что без паспорта ни одно посольство не согласно было переправить меня на Запад. Только благодаря помощи правозащитников, в частности, Светлане Ганнушкиной, я смогла уехать. Она подключила Верховный комиссариат ООН по делам беженцев и посольство Голландии, и, будучи членом Совета по правам человека при президенте России, обратилась к самому Дмитрию Медведеву, чтобы обеспечить мне документы на выезд из страны. Все эти четыре месяца, пока я ждала документов, я не могла даже сообщить родителям, со что мной все в порядке», – рассказывает Наталья.

В итоге редактор «Хартии» смогла получить политубежище в Литве, а затем по приглашению польского правительства перебралась в Варшаву.

«С нами и сейчас сотрудничают журналисты и волонтеры из Беларуси, но, разумеется, на условиях полной анонимности. Открытая работа на «Хартию» может повлечь уголовное дело. К слову, наш сайт и раньше часто блокировали, но это были именно кратковременные блокировки – на период выборов или акций оппозиции. На протяжении 5-6 лет мы находились в «черном списке», и нас блокировали в госучреждениях. Но сейчас впервые за все эти годы нас заблокировали на территории всей страны. Летом прошлого года также заблокировали сайт политической оппозиции – Белорусского национального конгресса – как и «Хартию», без какого-либо судебного решения. Следующим стал наш сайт – якобы по причине «угрозы национальной безопасности», – сообщила Радина.

Возможной причиной блокировки Наталья называет усиление силового блока в окружении Лукашенко. При этом редактор подчеркивает – независимо от белорусских «аппаратных игр» работа властей по уничтожению свободы слова в стране велась давно и последовательно, поэтому принятое по «Хартии» решение выглядит вполне логичным продолжением диктаторской политики.

«Мне кажется, главный ущерб этим решением был нанесен самому режиму Лукашенко. Блокировка сайта доказала, что режим не изменился, и вряд ли «приличные дома» Европы теперь захотят иметь дело с белорусским лидером. Кроме того, начался отток инвесторов из Парка высоких технологий. В прошлом году Лукашенко принял декрет о цифровой экономике – но о какой цифровой экономике может идти речь в стране, где блокируются оппозиционные сайты? По поводу случившегося уже выступили ОБСЕ и МИД Литвы, а часть евродепутатов заявили, что будут настаивать на прекращении диалога с режимом Лукашенко. Словом, в этой ситуации проигрывает только диктатор, тогда как «Хартия» лишь приобретает новых читателей, которые успешно пользуются анонимайзерами. Тем не менее, мы должны добиваться разблокировки сайта, и я верю, что мы сможем этого добиться. Разумеется, нам очень нужна солидарность и помощь неравнодушных людей во всем мире», – подытожила Наталья.

Ксения Кириллова, Investigative Journalism