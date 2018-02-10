Геннадий Подольницкий: Режим боится «Хартии-97», как черт ладана 3 10.02.2018, 15:40

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Геннадий Подольницкий

Власти чинят беспредел.

Активист Белорусского Национального Конгресса из Гомеля Геннадий Подольницкий возмущен блокировкой сайта Charter97.org:

- Блокировка «Хартии-97» - это пример настоящего беспредела властей. Они из кожи вон лезут, пытаясь закрыть независимый информационный канал, говорящий правду. А они ведь боятся правды, как черт ладана. Блокировкой популярнейшего сайта режим хочет скрыть происходящее в стране. Например, кризис, скандальные декреты Лукашенко, рост налогов, про которые честно рассказывают независимые СМИ.

Но я уверен, что ничего у властей не выйдет, люди обходят и будут обходить блокировку.

Блокировка Charter97.org в очередной раз подтверждает, что в Беларуси диктатура! Я и мои знакомые считаем блокировку незаконной. У властей не выйдет закрыть людям рот. Белорусы все равно будут обсуждают и искать правдивую информацию о том, что происходит в стране, обходя блокировку.

А реально с нашей стране такова, что скоро мы из своих доходов одни налоги будем платить! На еду, лекарства, коммуналку просто ничего не остается. В стране нет работы даже с низкой зарплатой. А они же еще один за другим декреты выпускают, то № 3, а теперь № 1.

В общем, хочу пожелать редакции Charter97.org сил и плодотворной работы!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.