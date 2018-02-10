Геннадий Подольницкий: Режим боится «Хартии-97», как черт ладана

Геннадий Подольницкий: Режим боится «Хартии-97», как черт ладана3
- 10.02.2018, 15:40
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Власти чинят беспредел.
Активист Белорусского Национального Конгресса из Гомеля Геннадий Подольницкий возмущен блокировкой сайта Charter97.org:
- Блокировка «Хартии-97» - это пример настоящего беспредела властей. Они из кожи вон лезут, пытаясь закрыть независимый информационный канал, говорящий правду. А они ведь боятся правды, как черт ладана. Блокировкой популярнейшего сайта режим хочет скрыть происходящее в стране. Например, кризис, скандальные декреты Лукашенко, рост налогов, про которые честно рассказывают независимые СМИ.
Но я уверен, что ничего у властей не выйдет, люди обходят и будут обходить блокировку.
Блокировка Charter97.org в очередной раз подтверждает, что в Беларуси диктатура! Я и мои знакомые считаем блокировку незаконной. У властей не выйдет закрыть людям рот. Белорусы все равно будут обсуждают и искать правдивую информацию о том, что происходит в стране, обходя блокировку.
А реально с нашей стране такова, что скоро мы из своих доходов одни налоги будем платить! На еду, лекарства, коммуналку просто ничего не остается. В стране нет работы даже с низкой зарплатой. А они же еще один за другим декреты выпускают, то № 3, а теперь № 1.
В общем, хочу пожелать редакции Charter97.org сил и плодотворной работы!
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию