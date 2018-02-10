У посольства Беларуси в Брюсселе пройдет пикет в поддержку «Хартии-97» 10.02.2018, 21:53

Блокировка Charter97.org - самая большая и наглая атака на независимые СМИ в Беларуси с 2010 года.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский активист из Бельгии Денис Казакевич:

- Продолжается блокировка независимого сайта «Хартия-97». Это самая большая и самая наглая атака на независимые СМИ в Беларуси с 2010 года.

У посольства Беларуси в Брюсселе мы выскажем свою солидарность с «Хартией-97» и будем протестовать против блокировки.

Белорусы имеют право решать самостоятельно, что им читать, а что нет. Если кто-то этого не знает, то мы объясним.

Пятница, 16 февраля, 12.00, Брюссель, Avenue Molière, 192

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.