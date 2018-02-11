Создаются комиссии для отправки «тунеядцев» в ЛТП 53 11.02.2018, 8:16

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Комиссии будут готовить документы вместе с милицией.

Создаваемые по декрету №1 комиссии будут вместе с милицией готовить документы для направления в ЛТП, рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БелТА.

Валентин Сукало пояснил, что комиссии будут наделены правом подготовки документов для направления в ЛТП, но не правом окончательного решения этого вопроса. "Оно, как и прежде, останется за судом. Все-таки направление в ЛТП - это довольно серьезное ограничение в правах и свободах человека на длительный период времени, поэтому только суд сможет принять такое решение. И ему теперь будет проще разобраться, потому что к тем материалам, которые раньше готовили только работники милиции, добавятся и документы, подготовленные комиссиями при местных органах власти", - отметил он.

Как сообщал ранее сайт Charter97.org Лукашенко подписал декрет №1 в январе 2018 года. Ключевая роль в его исполнении отведена местным органам власти, которые создадут для этого постоянно действующие комиссии.