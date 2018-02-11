Алесь Пушкин: В Бобре все читают «Хартию-97» 13 11.02.2018, 9:25

2,270

Алесь Пушкин

Людям удается обходить блокировку и получать альтернативную информацию.

Об этом сайту Charter97.org рассказал известный белорусский художник Алесь Пушкин, проживающий в деревне Бобр Крупского района:

- Я и мой отец подписались под инициативой «Хартия-97» еще в 1990-х. Когда инициатива только создавалась, под ней подписались 120 тысяч белорусов. И это довольно много значит.

В 1999 году я получил из рук покойного Олега Бебенина Национальную премию в области защиты прав человека «За смелость в творчестве».

Как демократически настроенный человек я выражаю солидарность с журналистами «Хартии» и выступаю против блокировки сайта. Люди должным иметь доступ к альтернативной информации. Даже в моей деревне Бобр ко мне подходят люди и спрашивают: «Почему заблокировали «Хартию»? Как обойти блокировку? Как читать сайт?»

Многие – можно даже сказать все – мои односельчане читают «Хартию-97». Людям очень приятно, что на сайте освещаются события даже происходящие у нас в деревне. Например, 23 марта я вывесил ко Дню Воли бело-красно-белый флаг над крышей моего дома, а «Хартия» про это написала.

По всей стране сейчас готовятся к празднованию 100-летия БНР. Поэтому блокирование «Хартии-97» - это очень плохо, это попытка нанести удар по подготовке Дня Воли в этом году. Но люди обходят блокировку и читают сайт. Самые обычные люди в Бобре – и охранники, и работники сельского хозяйства – все они читают «Хартию». Простые мужчины лет 40-45 обсуждают, что написано на сайте.

И я очень рад, что у вас получается доносить до людей информацию, особенно о подготовке к празднованию 100-летия БНР.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.