Леонид Заико: У атамана нет золотого запаса и умных кадров 25 11.02.2018, 10:01

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Госпропаганда проигрывает интернету.

У власти не осталось не то что двух-трех, но даже одного умного человека, который мог бы профессионально и грамотно выполнять свою работу. Об этом сайту Charter97.org заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, комментируя отставку трех главных пропагандистов – Якубовича, Давыдько и Козиятко:

- Честно говоря, не вижу в этом ничего особенного. Лукашенко в очередной раз «перетряхнул» свои кадры. Они отработали свое и стали не нужны. Примечательно, кем были по образованию Яубович и Козиятко. Первый окончил Саратовское высшее военное командное училище, второй – Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.

Это такое поколение потерянных политруков. Тех, кого в советское время готовили заместителями по политической работе и кто потом оказался у разбитого корыта и искал любые возможности пристроиться. Они свое отработали.

А что касается Давыдько – так это просто лицедей. Средний актер, средний режиссер и вообще непонятно какой «журналист».

С точки зрения информационной составляющей, деятельность этих людей не давала ощутимого эффекта. Государственная пропаганда проигрывала интернету и альтернативным СМИ. Время этих людей просто истекло.

Важно другое. Я очень сомневаюсь, что в машине государственной пропаганды с их уходом что-то изменится. В упор не вижу, чтобы там могли появиться какие-то сильные идеологи или просто яркие люди. Система буксует.

У Лукашенко большая проблема: у него нет не то что двух-трех, но даже одного умного человека, который мог бы профессионально и грамотно выполнять свою деятельность. Все кадры очень слабые.

Помните этот «Клуб редакторов», который создали отставленные идеологи? Для меня это было просто жалкое зрелище. Благодаря этому клубу я видел, какие у нас в государственных СМИ необразованные и слабые редактора. Это был прекрасный рентген, на основании которого можно было просто констатировать плачевное состояние государственной пропаганды.

Пришли вместо уволенных другие – и будут работать так же. То есть – никак не будут работать. Там же творчества нет – и результата не будет. Это даже не отставка, это логическое завершение работы системы с нулевой эффективностью.

В знаменитом фильме «Свадьба в Малиновке» говорилось, что у атамана нет золотого запаса. Хочу перефразировать: у него нет хороших, умных, грамотных, образованных, интеллигентных кадров.

Одна серость сменится другой серостью.

- А как вы прокомментируете блокировку «Хартии-97», которая началось незадолго до увольнения «Клуба редакторов»?

- Это Северная Корея. Это товарищ Ким Чен Ын и товарищ Си Цзинпин. Традиционные действия монократических режимов.

Если бы «Хартия-97» работала плохо – ее бы не трогали. А так как «Хартия-97» работает лучше, чем канал СТВ или «Белорусское телевидение», то ее и блокируют.

Так что я могу только поздравить журналистов «Хартии»: вы попали в «десятку».

- Могут ли эти два события – блокировка «Хартии» и отставка «Клуба редакторов» - быть связанными между собой?

- Думаю, что какую-то аналитическую работу Оперативно-аналитический центр при Лукашенко проводил. Возможно, были какие-то социологические замеры по степени влияния на общество официальных и альтернативных СМИ.

Но главное, по моему мнению, в том, что у власти начинаются уже необратимые возрастные явления, как в эпоху Брежнева. На закате срока правления Леонида Ильича возникла колоссальная дихотомия идеологических штампов и реальной жизни.

Думаю, что и сейчас происходит такая дихотомия. Я бы это назвал абсолютным отставанием власти от объективной реальности. Повторюсь: у Лукашенко не осталось хороших кадров. Поэтому все так кондово и делается.