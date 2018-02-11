Минчанин: «Хартия» одна успешно сдерживает российскую пропаганду 11.02.2018, 13:21

Заблокировав сайт, Лукашенко совершил роковую ошибку.

Об этом сайту Charter97.org заявил читатель из Минска Александр, активный участник мирного протеста на Площади в 2010 году:

- Еще после Площади-2010 я все думал, что власти «Хартию» заблокируют. Но тогда пронесло: может быть, сами боялись того, что натворили (ведь кандидаты в президенты сидели по тюрьмам, сотни людей избиты, Майе Абромчик сломали ногу – список на хороший срок для Гааги).

Ну и надо отдать должное журналистам «Хартии», которые, несмотря на тотальные аресты, сохранили боеспособность и обновляли сайт в партизанских условиях. Это было сильно! Настоящая партизанская борьба.

Так вот, что тогда не удалось сделать, Лукашенко делает сейчас. Это логично вписывается в тренд его внешней и внутренней политики. С одной стороны, он марионетка Кремля и Путина, а сайт «Хартия-97» для обоих – заноза в глазу. Без лишнего пафоса скажу: «Хартия» одна успешно сдерживает российскую пропаганду.

Во-вторых, власть банально боится информационного влияния популярных независимых ресурсов. БТ никто из активных и молодых людей уже не смотрит, все ищут информацию в интернете. Не удивительно, что Лукашенко «сократил» своих «мамонтов» пропаганды – Давыдько, Якубовича и Козиятко.

И отставка, и блокировка «Хартии» произошли почти одновременно. И как раз, когда Лукашенко ввел в действие новый декрет о «тунеядцах», а патриоты начали готовиться к масштабному празднованию 100-летия БНР. Как говорится, «не надо быть Витгенштейном», чтобы понять, откуда ноги растут. Лукашенко в который раз смалодушничал. Струсил, как не раз бывало во время крупных политических кампаний. Как в 2017-м, когда «открутил» назад декрет №3, или в 2010-м, когда бросил против мирной Площади внутренние войска.

Но, уверен, и «Хартия», и все мы – прорвемся. Не «скисли» после 2010 года – не дадим себя задушить и сейчас. Мы еще повоюем! Это даже не мое мнение. Так говорят более далекие, чем я, от политики мои знакомые. После весны 2017 года многое изменилось в настроениях людей. А Лукашенко совершил большую ошибку. Повторяю: это даже не только я так считаю, а совсем аполитичные в недалеком прошлом люди.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.