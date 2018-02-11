Министр труда рассказала, когда снова повысят пенсионный возраст 46 11.02.2018, 15:40

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

Ирина Костевич считает необходимым обсуждение этого вопроса.

«Как ты будешь жить в старости, надо думать уже в молодости», — заявила министр труда Ирина Костевич, рассказывая о размерах пособий на детей, сообщает «Минская правда».

Министр также затронула вопрос повышения пенсионного возраста и проблему страхового стажа.

Ирина Костевич напомнила также о том, что с 1 января этого года начался очередной этап повышения пенсионного возраста: теперь женщины выходят на пенсию в 56 лет, мужчины — в 61 год. За счет поэтапного увеличения к 2022 году женщины смогут воспользоваться своим правом на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины — в 63. На вопрос, увеличатся ли эти цифры в перспективе, министр ответила:

— Пока мы не обсуждаем вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста. Нужно проанализировать, как эта реформа повлияет на пенсионное обеспечение, — отметила Ирина Костевич. — Скажем, в 2017 году количество граждан, получающих пенсию, по сравнению с 2016 годом сократилось на 25 тысяч. То есть эти люди остались на рынке труда без получения пенсии вследствие увеличения пенсионного возраста. Какое влияние эта реформа будет оказывать в дальнейшем — покажет время. Но, думаю, к 2019−2020 году мы снова подойдем к обсуждению этого вопроса.

Министр отметила, что о том, «как ты будешь жить в старости, надо думать уже в молодости».

— Часто на приемах граждан сталкиваешься с теми, кто не наработал страхового и трудового стажа, получает маленькую социальную пенсию и спрашивает: «Как на эти деньги можно прожить?». Официальная занятость создает подушку безопасности для граждан в старости, — сказала Ирина Костевич.

Министр также затронула вопрос безработицы. На одного безработного сейчас приходится 2,6 вакансии, уточнила Ирина Костевич. По ее словам, существует «проблема с соблюдением баланса между спросом и предложением».

— Сегодня наниматель нуждается в квалифицированных кадрах. А в службу занятости преимущественно обращаются граждане с низким уровнем образования: они хотят работать сторожами, охранниками, уборщиками, — пояснила министр.