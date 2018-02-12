Родственники белорусских политзаключенных выступили в защиту «Хартии-97» 3 12.02.2018, 12:51

Независимый сайт приближал освобождение тех, кто находился в неволе.

Защитим «Хартию-97» вместе

Две недели назад белорусские власти заблокировали доступ к крупнейшему и влиятельному белорусскому независимому сайту Сharter97.org.

Мы, родственники белорусских политзаключенных разных лет, лучше, чем кто-либо знаем, как важны слова истины в удушающей атмосфере замалчивания и лжи. Как важен свет надежды в темноте несвободы.

Коллектив «Хартии-97» всегда поддерживал нас и наших близких, не давал белорусскому обществу забыть о тех, кто и в неволе боролся за «право людьми зваться», приближая тем самым их освобождение. Мы это помним и всегда будем благодарными за это.

Блокировка «Хартии-97» и наступление на другие независимые СМИ - яркое свидетельство того, что власти пытаются получить полный контроль над информационным полем Беларуси, а значит и над нашими мыслями.

Мы уверены, что это невозможно.

Мы выражаем свою солидарность с коллективом Сharter97.org. Мы обращаемся к независимым журналистам и читателям «Хартии-97» с просьбой постоянно публиковать на своих сайтах и страницах в социальных сетях способы обхода блокировки.

Мы надеемся и верим, что с нашей помощью Сharter97.org сможет не только сохранить свою аудиторию, но и расширить ее.

Держитесь, друзья! Мы с вами!

Родственники белорусских политзаключенных разных лет:

Марина Адамович

Валентина Олиневич

Марина Шибко

Милана Михалевич

Валентина Дедок

Елена Михалевич

Татьяна Северинец

Галина Сивчик

Людмила Мирзоянова

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.