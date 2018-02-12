В Минске требуют разблокировать «Хартию-97» 12.02.2018, 13:41

Министерство информации получило второй «привет» от читателей сайта.

Листовки с требованием «Свободу «Хартии-97!» появились в разных частях Минска – как в центре столицы, так и в спальных районах. Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Не обошли вниманием неизвестные сторонники независимого сайта и Министерство информации. На его фасаде уже во второй раз за последние дни был размещен призыв разблокировать «Хартию-97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.