Сербия с нами! 4 12.02.2018, 14:33

3,469

Сречко Джукич

Посол Сербии Сречко Джукич поддержал сайт «Хартия-97».

Евросоюз должен использовать все инструменты для обеспечения свободы слова в Беларуси.

Об этом заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси Сречко Джукич, комментируя блокировку сайта Charter97.org:

- Прежде всего хочу выразить поддержку сайту «Хартия-97». Он очень много и разносторонне информирует людей не только в Беларуси, но и во всем мире. Людям не хватает такой информации.

Смысла в запрещении сайта «Хартия-97» нет, потому что мы живем в информационном обществе. Если сегодня кто-то не может получать информацию напрямую, она будет получена косвенным путем. Для таких шагов нет оснований в нашем сегодняшнем обществе.

Хочу выразить солидарность с коллективом «Хартии-97», с журналистами, с которыми я очень тесно сотрудничал, когда был Чрезвычайным и Полномочным Послом в Беларуси. У меня никогда не было проблем в коммуникации и с независимыми, и с официальными журналистами, потому что у нас был один общий интерес – развитие сербско-белорусских отношений и взаимопонимания во всех сферах.

Во многом этому способствовала главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина. Она прекрасный журналист, я имел возможность не раз с ней общаться в Беларуси. И сегодня я очень внимательно слежу за тем, что она делает.

Очень жаль, что сегодня, в 21-м веке, журналист не может находиться у себя дома, рядом со своей мамой, близкими и друзьями. Это просто не имеет аналогов в современном мире. Такое могло быть в 19-20 веке, но не сегодня. Люди сегодня должны иметь возможность общаться напрямую, без любых препятствий.

Так что я поддерживаю снятие ограничений с «Хартии-97» и призываю сделать так, чтобы сайт мог вернуться на свое постоянное место, в Минск, и чтобы мы могли свободно получать от него информацию.

- Ваш призыв адресован белорусским властям?

- Он адресован всем – и белорусским властям, и Европейскому Союзу. Никакого смысла в запрещении независимого сайта нет. Мы живем в современном информационном обществе. Должны быть СМИ, выражающие различные точки зрения.

Поэтому я призываю всех сделать так, чтобы была снята блокировка сайта «Хартия-97».

У Евросоюза достаточно большие возможности влиять на отношения с Минском. Недавно там побывал еврокомиссар Йоханнес Хан.

Если Беларусь хочет налаживать отношения с ЕС, то она должна делать это во всех сферах, а не только в экономической. Поэтому Евросоюз должен использовать комплексный подход к Беларуси и влиять на ситуацию со свободой СМИ, добиваясь, чтобы в стране была возможность многостороннего выражения точки зрения на любые вопросы.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.