Украинского журналиста Павла Шаройко за закрытыми дверями судят за «шпионаж» 1 12.02.2018, 16:17

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Павел Шаройко

О начале рассмотрения резонансного международного дела стало известно только сегодня.

О проведении судебного процесса 12 февраля сайту Белорусской ассоциации журналистов baj.by сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Процесс по делу украинского журналиста Павла Шаройко проходит в Верховном суде Беларуси в закрытом режиме.

На вопрос, почему о начале рассмотрения резонансного международного дела стало известно только сегодня, Ляскова сообщила, что в судах Беларуси ежедневно рассматривается около 4 тысяч дел, и она не может знать о начале каждого процесса.

О том, когда начался процесс над Шаройко, Юлия Ляскова сообщать отказалась.

Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко был задержан КГБ 25 октября 2017 года и помещен в следственный изолятор КГБ. Известно об этом стало лишь три недели спустя, 17 ноября, после сообщения главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании в Facebook.

20 ноября стало известно, что в отношении Шаройко возбуждено дело по статье «шпионаж», он взят под стражу.

По информации КГБ, Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Его деятельность координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием в должности советника посольства Украины. Скворцов был объявлен персоной нон грата и 25 октября выслан из Беларуси.