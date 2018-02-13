Из-за блокировки «Хартии-97» в Беларуси возрастет влияние российских СМИ

Из-за блокировки «Хартии-97» в Беларуси возрастет влияние российских СМИ11
- Антон Геращенко
- 13.02.2018, 9:34
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Беларусь становится еще более зависимой от России политически и экономически.
Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины, экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:
- В Беларуси стало традицией неприятие свободы слова, поэтому возможны любые действия против СМИ, высказывающих отличную от властей точку зрения.
Блокирование сайта «Хартия-97» - достаточно очевидная реакция на позицию информационного ресурса.
Одним из следствий этого станет то, что в Беларуси возрастет влияние российских СМИ. Это приведет к перекосу в информационном пространстве.
Белорусы сейчас лишены доступа к объективной информации, которая бы позволила формировать свою независимую позицию по многим важным событиям. И эти события могут непосредственно касаться и самой Беларуси как государственного образования.
Ни для кого не секрет, что у России есть план по усилению своего влияния в странах бывшего СССР, и они его готовы осуществлять как путем прямой военной агрессии, так и путем информационной или экономической агрессии, как это делается в Беларуси.
На территории Беларуси работают российские спецслужбы, и граждане Украины не могут себя там чувствовать в безопасности. Любой из них может быть похищен, как это случилось в Павлом Грибом. Может быть обвинен по надуманным предлогам, как в случае с журналистом Павлом Шаройко. Все это, мягко говоря, не улучшает наши отношения. Но надо помнить о той данности, которую мы имеем: на сегодняшний день мы должны понимать, что Беларусь является государством, зависимым от России политически и экономически.
Белорусам хочу посоветовать активнее пользоваться современными методами обхода интернет-блокировки. В мире сейчас огромное количество способов, позволяющих читать запрещенный властями сайт, в том числе и «Хартию-97».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию