Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Петра Машерова 5 13.02.2018, 10:41

1,618

Петр Машеров

Существует легенда, что Брежнев однажды то ли в шутку, то ли всерьез назвал его «народником».

Петр Миронович Машеров руководил БССР 15 лет - с 1965-го по 1980-й.

Машеров — один самых популярных в народе руководителей Беларуси — родился 13 февраля 1918 года, в метрику сначала его записали по юлианскому календарю, после перехода на новое летоисчесление он предпочел не «переносить» дату рождения, а сохранить прежнюю.

У Петра Машерова была неидеальная для советского руководителя биография: отца репрессировали, сам в войну попал в плен. Но эти «автобиографические дополнения», которые он честно указывал при заполнении анкет, опять делают его образ более народным.

Существует легенда, что Брежнев однажды то ли в шутку, то ли всерьез назвал его «народником» — за излишний интерес и склонность к общению с простыми людьми.

«В этом смысле, Машеров в какой-то степени был политиком западного типа. Если бы были настоящие выборы тогда, он имел бы большие шансы на победу – не потому, что так сказала Москва или ЦК, а потому, что он был готовым политическим лидером с определенной харизмой. Конечно, он был артист, но артистизм для политика - тоже важная вещь. И, безусловно, на сегодняшнее отношение к Машерову существенно повлияла его трагическая гибель, и до сих пор, как считают многие, точки над «i» не поставлены в этой истории», - заявил в интервью «Радио Свобода» политик и журналист Сергей Наумчик.

Машеров дважды герой — войны и соцтруда. Но о войне предпочитал не вспоминать — это была такая боль, объясняет его дочь Наталья Машерова

Петр Машеров руководил Беларусью 15 лет — с 1965-го по 1980-й. Возможно, он был бы главой БССР и дольше, но его жизнь трагически оборвала автокатастрофа под Смолевичами.