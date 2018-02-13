Сергей Кузин: Одна страна в телевизоре, а другая - за окном 6 13.02.2018, 13:24

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Сергей Кузин

Блокировка «Хартии-97» - это проявление слабости, а не силы.

Человек, который запрещает кому-то с собой спорить, проявляет не силу, а слабость.

Об этом заявил известный белорус – генеральный директор украинского «Русского радио» в Киеве Сергей Кузин, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- Безусловно, блокировка независимых сайтов — это наступление на свободу слова. Очевидно, что закрытие средств массовой информации - ненормальное явление.

Понимаете, любой запрет — это проявление слабости, а не силы. Поэтому блокировка Charter97.org - это лишняя демонстрация того, что когда не хватает сил на убеждение, на доказательство аргументов, то проще исключить оппонента из числа дискутирующих, что и произошло.

В Беларуси уже при мне не было никакого информационного поля, а сплошная пустошь: одна страна в телевизоре, а другая — за окном. Мне кажется, что с тех пор ничего не изменилось. То, что творится в белорусском медиапространстве и так называемой идеологии ничего, кроме ужаса и смеха сквозь слезы, не вызывает.

Редакции и читателям «Хартии-97» я хотел бы пожелать реализовывать свои профессиональные навыки и дождаться того дня, когда мы сможем жить в свободной, демократической стране, в которой не будут возникать подобные ситуации с инакомыслием, а будет возможность высказать альтернативное мнение. Все, что вписывается в понятие «свобода слова» - должно быть реализовано. Как бы это ни было неприятно действующей власти.

Хочу подчеркнуть еще раз, человек, который запрещает кому-то с собой спорить, проявляет не силу, а слабость.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.