Евгений Васькович: Готовим единый фронт действий в защиту «Хартии-97» 3 13.02.2018, 15:03

Евгений Васькович

Все белорусские демократические силы должны поддержать независимый сайт.

Об этом заявил лидер «Молодого фронта» Евгений Васькович, комментируя блокировку Charter97.org в Беларуси:

- Блокирование «Хартии-97» - это шутовство. Белорусские власти говорят представителям западных стран о том, как они «соблюдают законодательство», но на самом деле делают все, чтобы ликвидировать свободу слова. Говорят одно – а делают противоположное.

Хочу отметить, что «Хартия-97» с самого начала своего существования стояла на защите белорусских ценностей, среди которых – и независимость страны. И про это стоит помнить всем.

«Молодой фронт» тоже стоит на защите этих ценностей. Поэтому мы обсуждаем сейчас с активистами организации единый фронт действий в защиту «Хартии-97».

С момента блокировки 24 января я ожидал, что это может быть краткосрочной блокировкой. Но мы видим, что власти заблокировали сайт по-серьезному. Поэтому сейчас нужно разработать единый фронт действий в поддержку «Хартии-97», где мы будем сотрудничать с другими демократическими организациями.

Во-первых, это будет мощная защита в интернете, которая позволит притянуть как можно больше людей к решению этой проблемы.

Во-вторых, есть возможность начать кампанию граффити, флешмомбов, фотографирований под хэштэгом #яхартия97.

Журналистам и читателям «Хартии-97» хочу сказать: не сдавайтесь! «Хартия» - это ресурс, который никогда не опускал голову и не становился на колени. «Хартию-97» сегодня должны поддержать все белорусские независимые и демократические политики, если они хотят, чтобы в нашей стране было свободное слово.

Не поддержим «Хартию» - следующими будут другие информационные ресурсы. А потом вообще останутся одни только «Совбелии» и российские пропагандисты, которые будут писать о ликвидации Беларуси и как таковой и белорусов как народа.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.