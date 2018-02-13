Павел Левинов: Буду добиваться разблокирования «Хартии-97» в ООН 1 13.02.2018, 16:59

Павел Левинов

Витебский правозащитник борется за независимый сайт.

Сегодня правозащитник из Витебска Павел Левинов, который 5 февраля подал в суд на Министерство информации за блокирование сайта «Хартия-97», получил ответ из суда Центрального района Минска.

Подробности Charter97.org рассказал сам правозащитник:

- В ответе из суда сообщается, что мне отказано в возбуждении дела по моей жалобе в связи с «отсутствием у меня права на обращение в суд ввиду не подведомственности данного дела суда».

Знаете, я читаю сейчас ответ, и мне сложно объяснить этот абсурд. В статье 60-ой Конституции Беларуси черным по белому написано: «Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки».

Я трактую эту статью Конституции так, что каждый, там же не написано, что за исключением меня, Павла Левинова, значит и я имею полное право получить в суде защиту. Но в ответе на жалобу как-то странно утверждают, что дело «не подведомственно суду».

Как рассказал витебский правозащитник, решение по его жалобе было вынесено еще 8 февраля.

- Я намерен обжаловать решение суда в установленные сроки в Минский городской суд. Если же и он оставит данное определение в силе, то подам жалобу в Комитет по правам человека ООН за нарушение моего права на получение информации и доступ к правосудию. Первую жалобу я отправлю уже к концу недели, - заявил Павел Левинов.

Правозащитник выделил также тот факт, что просил суд признать блокировку «Хартии-97» недопустимым ограничением свободы мысли и ее выражения.

- Но в ответе пишется, что я указал лишь отмену решения Министерства информации. Хотя, отменить решение по блокировке независимого сайта — это только один из пунктов. Выходит, что про мое требование признать блокировку независимого сайта ограничением свободы мысли и ее выражения, тихонько умолчали.

Если говорить вообще о факте блокировки Charter97.org - это поступок слабого и трусливого человека.

Когда нет аргументов, вот тогда и идут на такие подлые действия исподтишка, как блокировка. «А вот мы вас закроем и даже не объясним за что. Вы сами читайте материалы и догадывайтесь о причинах блокировки».

Я сам так и не смог получить информацию в связи с чем была заблокирована «Хартия-97». Но могу сказать одно, все и так читают Charter97.org.

Мало того, запретный плод — сладок и, по моему мнению, читателей у сайта точно меньше не станет. Ведь даже те, кто раньше не читал сайт, после истории с блокировкой, с интересом зайдут, обходя блокаду различными способами.

Знаете, хотелось бы, чтобы мы, белорусы, победили не только в борьбе за «Хартию-97», но и в борьбе за права человека и лучшее будущее нашей страны, а не то настоящее, которое находится в «хрустальном сосуде», который якобы «бережно» куда-то несут.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.