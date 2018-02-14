Депутат Европарламента: Блокировка «Хартии-97» является большим шагом назад в отношениях с Евросоюзом 1 14.02.2018, 10:49

Агнешка Козловская-Раевич

Депутат Европарламента Агнешка Козловская-Раевич выразила солидарность с белорусским независимым сайтом.

В отношениях с Евросоюзом белорусские власти сделали большой шаг назад. Об этом заявила депутат Европарламента Агнешка Козловская-Раевич, комментируя блокировку Charter97.org в Беларуси:

- Очень жаль, что портал «Хартия-97» был заблокирован. Портал популярен не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Насколько я знаю, ваш сайт также читает очень много украинцев.

Блокирование «Хартии-97» стало очередным примером неуважения к гражданским правам в Беларуси. Очевидно, что никакой выгоды от этой блокировки белорусские власти не получат. Поскольку, когда мы говорим о Беларуси, главным камнем преткновения является соблюдение гражданских свобод и прав человека.

Если бы в этой области ситуация улучшалась, а не ухудшалась, то отношения всего мира с Беларусью (а в первую очередь – Европейского Союза) были бы намного лучше.

С перспективы отношений с Западом (а белорусские власти заявляют о желании таких отношений) блокирование «Хартии-97» является большим шагом назад.

- Как Европарламент может повлиять на ситуацию со свободой слова в Беларуси?

- Европарламент принимает резолюции, в которых критикует государства, нарушающие права человека. Эти резолюции могут быть приняты и по государствам, находящимся за пределами Евросоюза.

По Беларуси Европарламент принял уже несколько сотен резолюций. В последних из них появлялись нотки надежды на то, что белорусские власти станут более открытыми в сторону Запада. Ведь что-то в Беларуси происходило, были шаги по освобождению политзаключенных. Но теперь можно с уверенностью сказать: если в одном вопросе что-то немного улучшалось, то одновременно в другом – ухудшалось.

Важно то, что критические резолюции Европарламента всегда являются основой для Еврокомиссии в деле проведения зарубежной политики от имени всего ЕС.

Европарламент регулярно, каждые несколько месяцев, высказывается по вопросу Беларуси. Можно надеяться, что делегация по делам Беларуси, которая отслеживает и анализирует отношения ЕС с Беларусью, не останется равнодушной к такому событию, как блокирование сайта «Хартия-97».

Хочу выразить солидарность с «Хартией-97», ее журналистами и читателями. «Хартия-97» - один из наиболее уважаемых интернет-ресурсов. Это независимый политический портал, который дает очень хорошую с точки зрения журналистику информацию. И мне очень жаль, что в Беларуси дошло до блокирования такого сайта. Хочу выразить надежду, что блокирование не будет долговременным и скоро эта ситуация закончится.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.