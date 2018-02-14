Генерал Мечислав Гриб: Я знаком с командой «Хартии-97» и поддерживаю ее 2 14.02.2018, 12:36

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Блокируют тех, кто сильнее на информационном поле.

Об этом заявил председатель Верховного Совета 12-го созыва, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- Бесспорно, блокируют тех, кто составляет сильную конкуренцию на информационном поле. Авторы же «Хартии-97» всегда открыто высказывали свое мнение. На сайте часто появлялись комментарии оппозиционных политиков и активистов. Например, лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.

Многие на Charter97.org выражали свое мнение, высказывали надежды, что в скором времени в Беларуси могут произойти политические изменения. Очевидно, что это властям не нравилось. Вот они и решились на блокировку.

Дело в том, что правду никто не любит, а власти не любят правду втройне. А в «Хартии-97» видят для себя угрозу.

Последние действия властей, я имею ввиду увольнение трех главных пропагандистов Павла Якубовича, Геннадия Давыдько и Юрия Козиятко в один день, одним указом говорит о том, что, видимо, власти тщетно надеются повысить рейтинг госСМИ.

Я считаю, что изначально белорусские госСМИ неконкурентно способны в борьбе с российскими, которые были сильнее еще со времен СССР. Думаю, что изменений в этой ситуации не предвидится.

Я знаком с командой Charter97.org, поддерживаю ее. Желаю редакции успешной борьбы и работы.

На самом деле, считаю, что сегодня подобные блокировки сайтов не имеют смысла. В интернете есть разные способы обхода блокировки.

Знаете, в блокировке даже есть положительные моменты. Например, к Charter97.org сейчас усиленное внимание, которое привлекла блокада. Люди анализируют, обсуждают ситуацию.

Знаете, никто так не вредит властям, как они сами.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.