Татьяна Северинец: Свой день я всегда начинаю с «Хартии-97» 1 14.02.2018, 14:22

Татьяна Северинец

Для многих белорусов сайт стал окном в мир информации.

Об этом заявила педагог с многолетним стажем, координатор оргкомитета по созданию партии « Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- Меня очень огорчила блокировка сайта, потому что свой день я всегда начинала с «Хартии-97». Просыпалась, включала компьютер, открывала закладку Charter97.org и все новости, которые меня интересовали, я находила на этом сайте.

Не секрет, что «Хартия-97» всегда за всем успевает. Сайт освещает самые интересные, нужные и громкие события. Счастье, что в день, когда вас заблокировали, мне позвонил сын (известный оппозиционный политик - Павел Северинец. — Прим. Charter97.org) и подсказал, как обойти блокаду.

Я считаю, что блокировка «Хартии-97» — это конкретное наступление на свободу слова, свободу информации, которую может получать человек. Для многих белорусов «Хартия» стала окном в мир правдивых и оперативных фактов.

Не понимаю европейцев, которые до сих пор не осознали, что белорусские власти с ними пытаются играть, как с маленькими детьми в поддавки. Блокировка такого популярного и авторитетного портала, как Charter97.org - это сигнал.

Сайту желаю скорейшей разблокировки, чтобы главный редактор Charter97.org Наталья Радина воспользовалась своим авторитетом, обратилась в посольства и это подействовало. Надеюсь, что скоро сайт можно будет читать в обычном режиме.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.