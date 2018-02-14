«Тесла» и блокировщики 11 Наталья Радина

14.02.2018, 16:58

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Какая, блин, диктатура в эпоху Маска?!

Блокировка сайта «Хартии» оказалась не только испытанием на прочность, но и очень интересным опытом. Тюрьма научила меня наблюдать за ситуацией со стороны, в какой бы переделке я ни находилась. Я услышала невероятные слова поддержки от фантастических людей, поняла кто есть кто в моей жизни, убедилась, что нападки на нас весной прошлого года в Минске и Варшаве были неслучайными, могу давать консультации, как вести себя в кризисных ситуациях.

Невероятно горжусь командой сайта «Хартии». Молодые ребята оказались бойцами и профессионалами. Потрясли все читатели, особенно люди старшего поколения, в которых силен партизанский дух.

Три года назад в Киеве я впервые села за руль «Тесла» и еще тогда поняла, что это космическая машина. А сегодня ее «сестра» летит в направлении Марса.

Какая, блин, диктатура с ее примитивными блокировщиками?!

Наталья Радина, «Фейсбук»