Валентин Голубев: «Хартия-97» - независимый источник информации, с которого я начинаю свой день 15.02.2018, 12:26

Валентин Голубев

Фото: «Радыё Свабода»

Блокировка сайта нарушила права многих белорусов.

Об этом рассказал автор Декларации о независимости Беларуси, историк, депутат оппозиции Белорусского Народного Фронта в Верховном Совете 12-го созыва Валентин Голубев, комментируя блокировку сайта Charter97.org:

- Сайт «Хартия-97» был одним из независимых источников информации, с которых я начинал свой день. С блокировкой сайта на территории Беларуси, меня ограничили в получении информации. А я хотел бы узнавать вторую точку зрения. Конечно, меня это не устраивает.

Думаю, что одна из причин блокировки независимого сайта это то, что власти не хотят, чтобы многие опубликованные на Charter97.org статьи оперативно доходили до широкого круга читателей.

Хочу сказать, что я поддерживаю всю команду сайта! Всего вам самого наилучшего!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.