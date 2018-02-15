Виктор Росс: Вода камень точит 15.02.2018, 13:20

Виктор Росс

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Именно так должны действовать сегодня сторонники Сharter97.org, чтобы добиться разблокировки сайта.

Об этом заявил один из руководителей программы имени Калиновского в Варшавском университете, бывший посол Польши в Молдове, Армении и заместитель посла РП в России Виктор Росс, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- «Хартия-97» - настоящая угроза для режима Лукашенко. Об этом свидетельствует количество просмотров сайта. Это говорит о том, что в перспективе акций протеста, демократические силы, которое бы их проводили, являлись бы огромной угрозой для режима Лукашенко.

Для меня это объясняет, почему люди, которые связаны с сайтом Сharter97.org, подвергались особенным репрессиям, вынуждены эмигрировать из страны и продолжать влиять на умы белорусов из-за заграницы.

Власти Польши и других стран Запада должны еще больше оценивать вклад, который вносит Сharter97.org в развитие белорусского демократического общества и увеличить финансирование ресурса.

Российские СМИ занимают огромное место в информационном поле Беларуси. Они воздействуют на электорат Лукашенко, заставляют его довольствоваться меньшим. Но для развитого общества этого мало. Белорусы ощущают потребность в СМИ и интеллигентных людях, которые мыслят и занимают другую позицию по отношению к тому, что происходит в стране.

Власти пытаются закрыть доступ к независимой точке зрения в Беларуси. Но есть оппозиция, продемократические силы и люди, которые поддерживают европейские ценности. Знаете, вода камень точит, именно так должны действовать сегодня сторонники Сharter97.org, чтобы добиться разблокирование сайта.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.