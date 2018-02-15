Павел Левинов продолжает бороться за разблокировку «Хартии-97» 15.02.2018, 15:47

Павел Левинов

Витебский правозащитник обжаловал решение суда Центрального района Минска.

Сегодня утром витебский правозащитник Павел Левинов обжаловал решение судьи суда Центрального района Минска Андрея Денкевича, который отказал в возбуждении дела против Мининформа за блокирование сайта «Хартия-97». С жалобой Павел Левинов обратился в Минский городской суд.

Об этом Charter97.org сообщил сам правозащитник.

Павел Левинов считает, что блокировка сайта Charter97.org - прямое нарушение его прав на получение информации и является недопустимым ограничением свободы мысли и ее выражения, что противоречит положениям Международного пакта о гражданских и политических правах и Конституции Беларуси.

Как заявил Сharter97.org правозащитник, если и Минский городской суд оставит решение в силе, то он подаст жалобу в Комитет по правам человека ООН за нарушение права на получение информации и доступ к правосудию.