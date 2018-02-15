закрыть
15 февраля 2018, четверг, 20:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Новый репертуар Театра оперы и балета

2
  • 15.02.2018, 19:30
  • 1,647

Минск сегодня.

Читатель Charter97.org прислал снимок, сделанный из окна городского автобуса.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


популярное за неделю