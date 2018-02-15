Фотофакт: Новый репертуар Театра оперы и балета

Фотофакт: Новый репертуар Театра оперы и балета2
- 15.02.2018, 19:30
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Минск сегодня.
Читатель Charter97.org прислал снимок, сделанный из окна городского автобуса.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
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