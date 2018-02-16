В Брюсселе возле посольства Беларуси требовали разблокировать «Хартию-97» 16.02.2018, 13:11

В столице Бельгии прошел пикет в поддержку независимого сайта.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» белорусский активист из Брюсселя Денис Казакевич.

Активисты раздавали прохожим возле посольства и входящим в него сотрудникам листовки с информацией о блокировке «Хартии-97» и инструкциями по ее обходу.

Участники акции вывесили на ограде возле посольства Беларуси плакаты «Свободу информации!», на которой изображены крысы, перегрызающие провода к интернету. Также были плакаты «Стоп цензуре интернета в Беларуси!» и «Я - «Хартия-97».

Одна из участниц пикета прочитала стихотворение, где высмеиваются белорусские власти и их желание ограничить свободу слова.

Активисты попытались пройти в здание посольства, чтобы высказать свои требования белорусскому послу, но их не пустила охрана. По словам Дениса Казакевича, посол Беларуси ранее обещал принять активистов и выслушать их.

В заключение пикета Денис Казакевич сказал: «Хочу выразить солидарность с журналистами «Хартии-97». Атака на «Хартию» - это большая атака на свободу слова в Беларуси. Но в то же время - это и повод для нас всех сплотиться. Под письмом Натальи Радиной к еврокомиссару Йоханессу Хану подписались представители практически всех демократических сил Беларуси. Сейчас протестовать может практически каждый. Обходя блокировку «Хартии-97», вы уже подрываете белорусский режим. Обходите блокитровку, помогайте сделать это своим знакомым. Делайте фото и видео солидарности «Я - «Хартия-97». Кадый голос, каждое усилие очень важно. Сейчас за моей спиной на посольстве Беларуси в Бельгии висит красный флаг. Но мы все можем сделать так, чтобы вместо него был наш национальный бело-красно-белый флаг. А все мы сможем свободно читать независимые СМИ. Давайте все к этому стремиться!».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.