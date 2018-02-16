HONAR выпустил коллекцию одежды в честь 100-летия БНР 2 16.02.2018, 18:11

Белорусский бренд посвятил линию одежды дню независимости Белорусской Народной Республики.

Беларуский бренд HONAR выпустил коллекцию «Отдельный отряд». Как пишет marketing.by, коллекция посвящена столетию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которое будет отмечаться 25 марта 2018 года.

Как сказал основатель бренда Павел Довнар: «Мы не могли миновать такое значительное для беларуского народа событие — провозглашение независимости БНР. Считаю, что без этой инициативы мы сегодня не имели бы своего собственного государства. И странно выглядит пассивная позиция руководства современной Беларуси в деле празднования этого юблилея. Остается надеяться только на собственное желание неравнодушных людей! И хочется попросить беларусов объединиться вокруг этой даты и создавать разнообразные инициативы, запускать проекты, реализовывать креативные идеи к столетию БНР».

На одежде из новой коллекции можно увидеть карту страны, уставную грамоту и Погоню. Есть и мужские, и женские модели: джемперы, рубашки, брюки, платья и пальто.