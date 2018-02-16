Даля Грибаускайте: Литва может рассчитывать на поддержку союзников 16.02.2018, 18:25

Даля Грибаускайте

В выступлении про случаю 100-летия независимости президент поблагодарила союзников за поддержку.

«Литва может рассчитывать на поддержку своих союзников», - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. В Вильнюсе начались торжественные церемонии, посвященные 100-летию независимости Литвы. В мероприятиях принимают участие лидеры многих европейских государств, в том числе президент Польши Анджей Дуда, пребывающий в Литве с 3-дневным визитом, сообщает «Польское радио».

Торжественные церемонии начались с поднятия флагов балтийских государств у здания Президентского дворца в Вильнюсе. Глава государства напомнила о заслугах борцов за независимость и заявила, что у их дела есть продолжатели. «В начале прошлого столетия мы с большой надеждой ждали содействия. Сегодня мы знаем, что у нас есть настоящие друзья и союзники, и мы можем рассчитывать на их поддержку», - сказала Грибаускайте.

В рамках празднования 100-летия независимости Литвы состоится концерт в Национальном театре оперы и балета, который, кроме прочих, посетит глава Польши Анджей Дуда вместе с супругой.