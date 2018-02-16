Миллиардер Галицкий сдал государству крупнейшую в РФ розничную сеть 16.02.2018, 19:48

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Госсектор продолжает наступление на российскую экономику, которую уже контролирует на 70%.

После национализации трех из пяти крупнейших частных банков государство взялось за сектор розничной торговли - единственный, где его доля снизилась за последние 15 лет.

Крупнейший по числу магазинов российский ритейлер - ПАО "Магнит" - с февраля переходит под контроль госбанка ВТБ, передает finanz.ru.

Миллиардер Сергей Галицкий - основатель и ключевой акционер компании, которая владеет 13 тысячами магазинов с выручкой почти триллион рублей в год, - продаст банку пакет из 29,1% акций за 138 миллиардов рублей.

У Галицкого, создавшего бизнес с нуля, останется лишь 3% акций, или десятая часть некогда контрольного пакета. Он покинет пост генерального директора. Спешно созванный совет директоров уже в пятницу утвердил на этой должности финдира Хачатура Помбухчана, сообщила пресс-служба "Магнита".

Шаг Галицкого "больше похож на жест отчаяния, чем на продуманное решение", пишут аналитики БКС: он продает акции после того, как их котировки обвалились почти втрое, а финансовые результаты "Магнита" резко ухудшились.

При том что Магнит стоит вдвое дешевле, чем четыре месяца назад, сделку проводят со скидкой к рыночной цене - по 4660 рублей за акцию (против 4850 на закрытии торгов в четверг). "Это может быть сигналом к тому, что сложности, с которыми столкнулся Магнит, имеют глубокую, то есть фундаментальную, причину", - считают в БКС.

Крутое пике "Магнита", отрезавшее от состояния Галицкого 3,4 млрд долларов в считанные месяцы, началось осенью 2017 года, когда компания опубликовала отчет за третий квартал: он показал двукратное падение прибыли, снижение трафика и среднего чека на 6-9% в сопоставимых магазинах.

Падение акций продолжалось 1,5 месяца и стерло треть капитализации компании. Рынок ждал данных за конец года, но они не показали улучшений: хотя "Магнит" открыл более 2 тысяч новых магазинов, увеличив торговую площадь на 13,5%, в основном для сети формате - магазинах "у дома" - сопоставимые продажи сократились на 1,4%, а отток покупателей достиг 2,6%. Показатель EBITDA снизился на 18,9%, а прибыль - на 42%.

Галицкий не стал лично встречаться с инвесторами после публикации отчета, а в январе "Магнит" объявил, что может впервые в своей истории не заплатить дивидендов.

"Мы считаем, что можно вернуть стоимость акций на более высокий уровень. Мы также не исключаем возможности слияния или экспансии", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, комментируя сделку.

У ВТБ есть доля в другом ритейлере - "Ленте", напоминает глава операций на фондовом рынке РФ "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: возможно, две сети запоют дуэтом.

Рынок, впрочем, оптимизмом Костина проникся: акции "Магнита" рухнули еще на 6,5% - до минимума с 2012 года в 4528 рублей за штуку (на 16.05 мск).

У держателей бумаг, похоже, начинают срабатывать маржин-коллы, говорит аналитик "Альпари" Роман Ткачук: убыточные позиции принудительно закрываются, бумаги сбрасываются, а это толкает котировки еще ниже.

Ритейл был одним из немногих секторов, где доля государства падала - с 27% в 2003-м году до 17% сейчас, подсчитал Bloomberg: тот факт, что на сеть не нашлось ни одного частного покупателя, многое говорит о бизнес-климате в стране.

"Уход Галицкого, создавшего с нуля этот бизнес, - это уход эпохи", - констатирует Ткачук.

Сообщая о продаже, миллиардер едва не заплакал, передал с места событий корреспондент РБК.