«Надо весь Совмин разгонять» 25 17.02.2018, 8:55

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Иллюстрация: kr-gazeta.ru

Сама система, построенная Лукашенко, создает благоприятные условия для коррупции.

Политолог и экономист комментируют громкие увольнения министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, лишившихся своих должностей с формулировкой «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

Руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин в интервью «Завтра твоей страны» полагает, что министров сняли по другим причинам.

— Возможно, были какие-то коррупционные случаи, но их, скорее всего, использовали как компромат, а не как реальный повод для увольнения, — полагает эксперт. — Ведь если увольнять министров за отсутствие борьбы с коррупцией, то в принципе надо весь Совмин разгонять.

Как вести себя министрам в случае коррупционных скандалов в их ведомствах?

— Это настолько масштабная проблема, что, с какого конца ни возьмись, есть огромное количество мероприятий, которые надо предпринимать, — говорит эксперт. — Начиная от внедрения этики на государственной службе, заканчивая сокращением количества административных процедур, из-за которых коррупция возникает, и уменьшением поддержки из бюджета в адрес госпредприятий — чтобы не было соблазна разворовать народные деньги.

Нужно менять систему госзакупок, механизм принятия решений, отмечает Владимир Ковалкин. Чтобы снизить коррупцию, считает он, нужно реформировать все госслужбы.

Эксперт объясняет формулу коррупции: это отсутствие прозрачности плюс возможность принимать решения по своему усмотрению.

— Чем больше государственных денег, чем больше возможностей у чиновника принимать решения по собственному усмотрению, чем меньше прозрачность этого действия, чем меньше информации о действиях госслужащих, как правило, тем больше возможностей совершать коррупционные преступления, — говорит Владимир Ковалкин.

Класковский: «Перетряхивание кадров» у Лукашенко сродни сталинской методе. Просто у Сталина была более жестокая мясорубка

Политический обозреватель Александр Класковский напоминает, что Лукашенко пришел к власти под лозунгом борьбы с коррупцией и периодически устраивает показательные кровопускания в этом контексте.

— Как человек с очень развитым инстинктом власти глава государства понимает: если дать полную волю ворам на высоких постах, они всю страну разворуют и станут теневыми олигархами. А это создаст угрозу самовластью самого главного белорусского начальника со стороны преступных кланов. Вот почему периодически Лукашенко такие зачистки устраивает, — объясняет он.

По мнению аналитика, «перетряхивание кадров» у Лукашенко в какой-то степени сродни сталинской методе.

— Просто у Сталина это была более жестокая мясорубка: но там тоже постоянно бросали: сегодня на балет, а завтра — на вывоз навоза руководить. Это один из методов Лукашенко в борьбе с коррупцией — для разрыва связи, чтобы не образовывались устойчивые группировки, —подчеркивает эксперт.

Анализируя эффективность этого метода, политолог обращает внимание на то, что глава Беларуси одной рукой устраивает «кровопускания», а другой — старается закрепить систему чиновничьей вертикали, когда правят бал административные методы управления и от решения чиновника слишком много зависит.

— В чем разница режима авторитарного от демократического: в демократии чиновник работает под общественным контролем, многие функции отданы самоуправлению, есть разделение властей — одна ветвь власти контролирует другую. У нас же немыслимо, чтобы «парламент», например, заинтересовался, почему у некоторых высоких деятелей в правительстве коттеджи по сотни тысяч долларов, — говорит политический обозреватель.

Сама система, построенная Лукашенко, создает благоприятные условия для коррупции, считает Александр Класковский.

— Если от подписи чиновника зависит, куда пойдут денежные потоки, кто выиграет тендер, соблазн будет срабатывать и будут появляться новые коррупционеры, несмотря на самые жестокие меры. Как в Китае, например, даже расстрелы не останавливают коррупцию, — приводит пример собеседник.

Политолог не отрицает: в демократических странах тоже есть коррупция, но ее уровень заметно ниже.

— Конечно, и в нашей системе от личных качеств руководителя многое зависит. Есть от природы более честные люди, умелые организаторы, которые могут поставить работу в своем ведомстве так, что там будет все под присмотром. Но в любом случае это люди системы, и они будут работать в рамках этой системы. А сама система порочна: чиновнику здесь слишком многое дано и позволено.

«Если в твоем ведомстве долгое время орудовали крупные казнокрады, самому надо класть заявление и уходить»

Как вести себя министру, если в ведомстве обнаружены факты коррупции? Можно ли сделать хорошую мину при плохой игре, если такие факты стали достоянием общественности?

Александр Класковский отмечает, что в действующей системе нет такого понятия, как честь мундира. Случаи, когда высокопоставленные чиновники клали на стол заявление об уходе, являются исключением, а не правилом.

В пример политический обозреватель приводит председателя Мингорисполкома Владимира Ермошина, который подал прошение об отставке после трагедии на Немиге, и Михаила Чигиря, который ушел с поста премьера перед референдумом 1996 года. Ушел в отставку накануне референдума-96 и замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников.

— Это единичные и уже давние случаи, а в нынешней системе подбор кадров и нравы таковы, что понятие о чести искажено и забыто. И поэтому в определенных ситуациях, как правило, срабатывает желание не выносить сор из избы, а напротив, замести под ковер неприглядные факты.

Если выясняется, что в твоем ведомстве долгое время орудовали крупные казнокрады, коррупционеры или целые группировки, это значит, что ты не справился со своей задачей, самому надо класть заявление и уходить. Моральные и этические понятия у белорусской вертикали практически атрофированы, — заключает Александр Класковский.