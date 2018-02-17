Власти США предложили ввести пошлины на сталь и алюминий из России 8 17.02.2018, 9:32

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Фото: metals-expert.com

Россию могут обложить пошлиной в 53%.

Министерство торговли США предложило президенту Дональду Трампу ввести протекционистские пошлины на зарубежных поставщиков алюминия и стали в США. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте американского ведомства, пишет РБК.

Власти пришли к выводу, что количество импорта стали и алюминия «угрожает разрушить национальную безопасность». Министерство провело исследования этих поставок, сформулировало несколько сценариев возможных мер и передало их главе государства.

В обращении к Трампу указаны 14 стран: Россия, Бразилия, Вьетнам, Индия, Турция, Китай, Египет, Коста-Рика, Таиланд, Малайзия, ЮАР, Южная Корея, Гонконг и Венесуэла. В отношении поставщиков алюминия предлагается применить три возможных варианта протекционистских мер: 7,7% на весь экспорт алюминия из всех стран, 23,6% на все продукты из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама. Также ведомство предлагает ввести квоту, равную 100% экспорта других стран в США и квоту на весть импорт из всех стран, которая равна 86,7% их экспорта в США в 2017 году.

Относительно поставщиков стали Минторг предложил ввести пошлины в размере 53% на весь экспорт из 12 стран, в число которых входит Россия. В качестве альтернативных вариантов ведомство указало, что можно также ввести пошлину в 24% на весь экспорт их всех стран, или применить квоту, равную 100% экспорта указанных 12 стран в США, или установить квоту на поставки из всех стран на уровне 63% их экспорта в 2017 году.

Министерство установило Трампу сроки, к которым он должен будет ознакомиться с анализом по протекционистским пошлинам и вынести свое решение — до 11 апреля по стали и до 19 апреля по алюминию.