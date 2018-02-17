«Предлагают айфон взамен на данные карточки» 2 17.02.2018, 9:47

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Банки предупредили о новом виде мошенничества.

Новый смартфон iPhone X предлагают купить по очень привлекательной цене — всего за 1 доллар. Правда, при условии, что покупатель расскажет данные своей банковской карточки. Банк БелВЭБ предупредил белорусов о новом виде мошенничества. Но столкнуться со злоумышленниками могут клиенты любого банка.

— Пользователь получает уведомление о том, что он стал одним из «счастливчиков», которые могут получить iPhone X всего за $ 1. Это уведомление может прийти по электронной почте или появиться после прохождения опроса, связанного с повышением качества обслуживания. Для пущей убедительности, мошенники прикрываются названиями крупных и известных компаний — Apple, Google и т.д. — рассказывают о схеме банкиры.

Некоторым «везунчикам» предлагают даже выбрать цвет и объем памяти будущего телефона. Ну, а дальше все просто: заполняете специальную форму и ждете смартфон. Правда, среди прочих данных, которые от вас попросят, есть персональные данные с вашего «пластика»: полный номер, срок действия и CVV\CVC 2 код.

— После передачи данных с карточки клиента списывается сумма в размере 1 бразильский реал (что составляет примерно 60 белорусских копеек), но никакого iPhone он, конечно же, не получает, — предупреждают в Банке БелВЭБ.

Казалось бы, потеря 60 копеек — не такая уж большая беда. Но «развод» только начинается. К карточке любителя халявы «привязывается» подписка на какой-либо интернет-сервис (например, RADISOPICK.COM, RADIUNIVERSE.COM, ORGANIZEJOBS.COM), которая через несколько дней из бесплатной автоматически превращается в платную, после чего с карточки клиента начинают несанкционированно списываться денежные средства. Кроме того, мошенники могут использовать полученные ими реквизиты банковских платежных карточек для совершения других операций в сети Интернет.

Банкиры напоминают простые правила, которые помогут пользователям Сети защитить свои карточки:

- обратите внимание на доменное имя сайта в адресной строке. Помните, что только сайты, чей адрес начинается с «https» (S в данном случае означает secure, то есть «безопасный»), обеспечивают сохранность и безопасность вводимых на них данных;

- обязательно подключите к карточке услугу «Secure Code (Mastercard)» или «Verified by Visa» — она не только позволит оперативно через SMS-сообщение узнать о попытке проведения операции с использованием вашей карточки, но и не позволит мошенникам завершить эту операцию успешно;

- не храните данные вашей банковской платежной карточки в интернете и не давайте интернет-магазинам (там, где это возможно) разрешения хранить реквизиты вашей карточки. Ограничив таким образом объем сохраняемой магазином информации, вы меньше пострадаете, если мошенники взломают базу данных этого магазина;

- совершайте покупки только в магазинах, которым вы доверяете. А прежде, чем нажать кнопку «Купить», убедитесь, что вы не находитесь на поддельном сайте, которые часто выглядят точной копией настоящего сайта и привлекают «клиентов» невероятными скидками и предложениями;

- если у вас есть такая возможность — заведите отдельную карточку специально для платежей в интернете, установите на нее небольшой лимит совершения операций и вносите деньги на счет только для совершения запланированной операции;

- своевременно устанавливайте на своих компьютерах, телефонах и прочих устройствах обновление программного обеспечения и антивирусных программ, чтобы исключить компрометацию ваших личных данных и данных ваших банковских карточек;

- такие услуги дистанционного банковского обслуживания, как Интернет-банк, SMS-оповещение и 3-D Secure помогут вам контролировать любые расходные операции с банковской платежной карточкой в режиме реального времени.