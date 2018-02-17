Матеуш Моравецкий: Польша против строительства «Северного потока-2» 4 17.02.2018, 11:13

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Матеуш Моравецкий

Почему Польша против увеличения поставок газа из России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель на торжественные церемонии по случаю 100-летия независимости Польши.

16 февраля главы польского и германского правительств встретились в Берлине, сообщает «Польское радио».

Моравецкий и Меркель обсудили проблемы миграционной политики, ситуацию польской диаспоры в Германии, а также проект газопровода Nord Stream II.

Во время пресс-конференции после встречи Матеуш Моравецкий отметил, что по последнему вопросу позиции Берлина и Варшавы расходятся:

«Мы не согласны с таким подходом, что этот проект якобы предусматривает диверсификацию поставок, ведь это будет газ от того же самого поставщика, поставляемый другим путем. Мы говорим о риске, связанном с тем, что от транзита газа будет отрезана Украина. Канцлер Меркель согласна с тем, что этого нельзя допустить».

Главы польского и германского правительств обсудили вопросы обороны, процесс выхода Великобритании из Евросоюза, а также исторические вопросы, в том числе Вторую мировую войну. В этом контексте канцлер Меркель подчеркнула, что именно Германия несет ответственность за Холокост.

Отметим, что 17 февраля премьер Польши отправится в Мюнхен, где примет участие в конференции по безопасности.