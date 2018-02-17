Жители Слуцка: От визитов Лукашенко одни убытки 25 17.02.2018, 12:27

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Фото: novychas.by

Визит диктатора в Слуцк 16 февраля активно обсуждался горожанами.

Вспомнили и внезапный ремонт улиц города, со скепсисом отнеслись к обещаниям наладить работу сахороварни и дрожжевого завода, а также повысить зарплаты учителям.

На местном сайте kurjer.info пользователи пишут:

«За деревообработку брался, за заводы брался, даже за Слуцкий пивзавод брался. Где оно все? Пожалей учителей, или нашим детям совсем безграмотными быть придется».

Ездить на автомобилях по городу на этой неделе было опасно из-за большегрузных самосвалов и тракторов. Работа кипела повсюду, пишет «Новы час».

Похоже, что приезд правителя для слуцкой «вертикали» стал неожиданностью, так как город «упорядочивали» в течение нескольких дней и даже по ночам. Кроме местных коммунальщиков чистили город от снега и латали ямы сотрудники ЖКХ из соседних районов. Остались ли жители города удовлетворены таким ямочным ремонтом?

- Ничего хорошего от такого внезапного благоустройства нет, так как асфальт клали прямо в воду и грязь, он же растает вместе с снегом! - возмущается мужчина, который живет на улице Головащенко. - А потом будут говорить, что у них нет денег. Вот они - денежки, зарытые непонятно куда. Надоело все это...

Пенсионер рассказывает, почему так мало людей на улицах: жители были предупреждены о том, что не надо шляться вблизи комбината, а двери подвалов на улице Головащенко опечатаны милицией. Все подходы и подъезды к сахарному комбинату во время приезда Лукашенко были перекрыты гаишниками и милиционерами в штатском.

- Мой сосед хотел сходить в магазин комбината - его туда не пустили. Дочь позвонила, что на обед не придет, потому что их не выпускают с территории завода, а еще один сосед дополнительные полтора часа просидел в холодном гараже - туда попал к прилету Лукашенко, а обратно его не отпустили, - рассказал Николай Иванович. - Комбинат сейчас простаивает, в большинстве не отапливается, чтобы покрасить железные трубы работникам нужно было сбивать с них лед.

Неизвестно, станут ли на ноги слуцкие заводы после личного приезда Лукашенко. А вот жителям проблемных улиц, которые уже давно требуют благоустройства и асфальтирования, придется снова ждать, когда в районном бюджете появятся деньги на ремонт.